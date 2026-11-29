Утки огари, гнездящиеся в Азии, мигрируют на юг в Индию, и им необходимо преодолеть Гималайские горы.

Гималаи – это высочайшая горная система на Земле, средняя высота которой составляет 6000 м. Здесь находятся и вершины выше 8000 м, включая знаменитый Эверест, самую высокую гору планеты.

На больших высотах уровень кислорода снижается, и птицам, обладающим высоким уровнем обмена веществ и испытывающим постоянные физические нагрузки во время полета, требуется много кислорода. Поэтому утки вряд ли будут преодолевать Гималаи по прямой линии.

Как сообщается в статье в Journal of Avian Biology, огари выбирают обходные пути, чтобы избежать полета через вершины. В среднем высота их полета составляет около 5000 м, хотя иногда они поднимаются и до 6800 м. Авторы статьи также предполагают, что другие популяции огарей, зимующие на востоке Индии, могут лететь через более высокие горные хребты.

Тем не менее, рекорд по высоте в активном полете принадлежит горному гусю. В 2014 году этих гусей наблюдали на высоте 7290 метров над уровнем моря вблизи Эвереста. Очевидно, они научились справляться с недостатком кислорода и разреженностью воздуха.