Антитела захватывают вирус, связываясь с одним из его белков. Однако в случае с ВИЧ возникает проблема: вирус слишком изменчив, и антитела против него должны уметь распознавать множество вариантов одного и того же белка. Такие антитела называют антителами широкого спектра. Их молекулы довольно велики и имеют сложную структуру, и не у каждого человека иммунная система способна производить такие антитела.

Тем не менее, именно такие сложные антитела может вырабатывать коровий иммунитет. Исследователи из Института Скриппса решили попробовать получить антитела против ВИЧ из коров.

Животных иммунизировали белком, похожим на белок оболочки ВИЧ, и через два месяца у коров действительно появились эффективные антитела против вируса — они успешно блокировали атаку вируса на иммунные клетки. После некоторых доработок такие антитела могут быть использованы для кратковременных курсов лечения больных СПИДом. Однако стоит отметить, что эти антитела принадлежат коровам, и для человеческого иммунитета они выглядят как чуждые белки. Поэтому важен метод их получения, описанный в статье в Nature — возможно, ту же процедуру можно будет повторить на людях, чтобы стимулировать человеческий иммунитет производить собственные эффективные антитела против ВИЧ.