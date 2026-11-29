Во-первых, благодаря компактному размеру их можно содержать даже в небольшой квартире-студии и без проблем брать с собой в путешествия.

Во-вторых, ухаживать за ними значительно проще: ветеринарные услуги и аксессуары обходятся дешевле, корма и лекарства нужны в меньших количествах, а купать и расчесывать их легче.

В-третьих, они живут гораздо дольше своих более крупных собратьев. Эксперты советуют: если вы планируете завести маленькую собаку, обязательно обратите внимание на следующие породы.



Чихуахуа

Чихуахуа — крошечная, но уверенная в себе собака, которая любит дарить и получать внимание. Порода предположительно появилась в конце XIX века в одноименном мексиканском штате, где ее разводили как домашнее и церемониальное животное.

Сегодня чихуахуа своим дерзким нравом и очаровательной внешностью покорили сердца людей по всему миру. Вес взрослой собаки редко превышает 2,5 килограмма, а рост — 23 сантиметра.

Несмотря на свои компактные размеры, ей неведом страх: во время прогулки она охотно облает каждого незнакомого пса, даже намного крупнее себя. В целом это шумная и ласковая порода, которая крепко привязывается к своим хозяевам и хорошо ладит с другими домашними питомцами.

Померанский шпиц

При среднем весе от 1,5 до 3 килограммов померанский шпиц — одна из самых маленьких пород в мире, которая выглядит несколько крупнее благодаря своей пушистой шерсти. Глядя на эту очаровательную собаку, трудно поверить, что в давние времена ее предки пасли скот, охраняли жилища и тянули по снегу сани.

Сегодня при правильном обучении шпиц может стать отличным компаньоном: ему нужны постоянные тренировки и ограничения, чтобы держать под контролем его дерзкий нрав. Это умная, активная и преданная своим хозяевам собака, которая способна охранять дом не хуже своих крупных собратьев.

Мальтийская болонка

Мальтезе — одна из древнейших пород, прославившаяся благодаря своей шелковистой белой шерсти, подчеркивающей большие темные глаза.

В Средиземноморье, где она была любимой собакой-компаньоном королевской семьи и знати, ее разводили на протяжении тысячелетий, а к середине XIX века вывезли в другие регионы.

Мальтийская болонка — ласковая и общительная порода, которая по пятам следует за своим хозяином, отлично ладит с другими домашними питомцами и не слишком любит оставаться в одиночестве. Несмотря на компактный размер, это бдительное и бесстрашное животное, готовое в случае необходимости защищать свою территорию.

Йоркширский терьер

Первоначально йорки были выведены как рабочая порода для борьбы с грызунами на английских текстильных фабриках: ткачи предпочитали держать маленьких собак, которые без труда могли протиснуться в самые узкие места.

Несмотря на небольшие размеры, из них выходят отличные сторожевые псы, громко оповещающие хозяев о любом движении в доме. Йоркширские терьеры любопытны, игривы и активны, хорошо ладят с кошками и смело командуют другими, более крупными собаками.

Они чрезвычайно преданны своим хозяевам, любят ласку и совсем не против, чтобы их брали на руки. Кроме того, шерсть этих малюток практически не линяет и реже вызывает аллергию.

Аффенпинчер

Название породы происходит от немецкого слова affe, что в переводе означает «обезьяна». Серьезное и в то же время забавное выражение мордочки действительно делает аффенпинчера больше похожим на примата, чем на собаку, а некоторым он даже напоминает вуки и эвоков из «Звездных войн».

Своими корнями порода уходит в Германию 1600-х годов, где ее разводили для уничтожения крыс и других вредителей на конюшнях.

Сегодня миниатюрные аффенпинчеры — прекрасное дополнение к любой семье, которая не против посмеяться над веселыми и озорными выходками своего питомца. Кроме того, они в меру активны, поэтому прекрасно подойдут для содержания в небольшой квартире.