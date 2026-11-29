Южноамериканские рогатые лягушки (или рогатки) охотятся на добычу, которая по размеру не уступает им самим.

Рогатые лягушки отличаются внушительными размерами: некоторые из них могут достигать 23 см в длину. Это позволяет им охотиться на разнообразную добычу, включая ящериц, змей, других лягушек меньшего размера, а также мелких птиц и грызунов. Однако для успешной охоты на таких животных недостаточно просто быть крупным; необходимы также мощные челюсти.

Исследователи из Политехнического университета штата Калифорния, совместно с коллегами из Университета Аделаиды и Университетского колледжа Лондона, провели измерения силы челюстей рогатых лягушек.

В статье, опубликованной в Scientific Reports, сообщается, что рогатка с шириной головы около 10 см может укусить с силой почти 500 Ньютонов. Это эквивалентно ощущениям, которые возникнут, если на палец положить 50 килограммов. По силе укуса рогатые лягушки сопоставимы с рептилиями и даже млекопитающими аналогичного размера, что делает их действительно опасными хищниками.

Авторы исследования также попытались оценить силу челюстей дьявольской лягушки, вымершей амфибии Beelzebufo ampinga, которая существовала 70,6 – 65,5 миллионов лет назад. Эта лягушка могла достигать длины более 40 см и имела много общего с современными южноамериканскими рогатками. Предполагается, что ее сила укуса составляла 2200 Ньютонов, что сопоставимо с силой укуса волка. Однако стоит отметить, что у дьявольской лягушки, как и у современных амфибий, не было зубов. Эта лягушка могла позволить себе охотиться не только на грызунов, но и на небольших динозавров.





