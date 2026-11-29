Ужасный листолаз — это мелкая лягушка из Южной Америки, известная своей ядовитостью. Достаточно простого прикосновения к её коже, чтобы получить смертельное отравление.

Местные индейцы используют яд листолаза для смазывания стрел, проводя по его спинке наконечником стрелы. Одной лягушки хватает на несколько десятков стрел. При этом сами листолазы не погибают от своего яда, что привлекло внимание исследователей из Университета штата Нью-Йорк в Олбани, которые решили выяснить, почему это происходит.

Яд листолазов называется батрахотоксин, и он воздействует на нейроны и мышечные клетки. Батрахотоксин нарушает работу натриевых ионных каналов в клеточных мембранах, которые необходимы для изменения электрической поляризации мембран проводящих клеток.

В результате ни нейроны, ни мышечные клетки не могут нормально генерировать и воспринимать электрохимические импульсы. Например, мускулы после сокращения не могут расслабиться, что может быть опасно для сердечной мышцы. Нечувствительность лягушек к собственному яду указывает на то, что ионные каналы в их клетках устроены иначе.

Сравнивая мышечные клетки листолазов и крыс, исследователи обнаружили, что белки, формирующие натриевые ионные каналы, отличаются всего пятью аминокислотами. Интересно, что крысиный ионный канал можно сделать устойчивым к батрахотоксину, заменив всего одну аминокислоту из этих пяти — то есть заменив «крысиную» аминокислоту на «лягушачью».

Ранее считалось, что устойчивость листолазов к батрахотоксину обусловлена множеством факторов, но оказалось, что всё дело в одной-единственной мутации. Хотя новые данные вряд ли помогут найти антидот к яду, они могут быть полезны для разработки более эффективных обезболивающих средств на основе батрахотоксина.





