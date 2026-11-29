В статье, опубликованной в журнале Anatomia Histologia Embryologia, описан случай с двумя сросшимися детенышами летучей мыши, относящейся к фруктоядным листоносам. Их нашли мертвыми под манговым деревом на юго-востоке Бразилии; однако специалисты не уверены, родились ли летучие мышата уже мертвыми или нет. У детенышей срослись боками, у них на двоих два крыла и две головы, а позвоночник разветвляется надвое в нижней части спины.

Внешний вид рукокрылых сиамских близнецов выглядит так, что кажется, будто они должны быть в фильме ужасов, однако интерес к таким находкам вполне объясним — речь идет о редкой аномалии эмбриогенеза. Яйцеклетка может разделиться на две яйцеклетки в первые дни после оплодотворения, что приводит к образованию однояйцевых близнецов. Однако иногда яйцеклетка делится не полностью, и в таком случае близнецы оказываются сросшимися. Изучение таких случаев позволяет лучше понять, как происходит эмбриональное развитие. Тем не менее, среди диких животных такие находки встречаются редко, а для летучих мышей это всего третий случай (два предыдущих были описаны в 1969 и 2015 годах). Сиамские летучие мышата выглядят особенно удивительно, учитывая, что самки рукокрылых обычно рождают только одного детеныша за раз; однако не исключено, что подобные аномалии встречаются среди летучих мышей чаще, чем предполагается, просто зоологам редко удается найти что-то подобное в своих экспедициях.





