Демонстрация Китаем новых межконтинентальных баллистических ракет на параде в сентябре возобновила дискуссию в Вашингтоне о том, что США должны модернизировать устаревающие наземные ядерные силы, при этом некоторые эксперты призвали вновь обратить внимание на мобильные установки как способ сократить расходы.

Сегодня Пентагон столкнулся с резким ростом расходов на программу Sentinel — планируемую замену устаревшей ракеты Minuteman III. В прошлом месяце Счетная палата США сообщила о серьезных проблемах при переходе ВВС от Minuteman к Sentinel, а Министерство обороны признало значительные временные и финансовые риски.

Аналитический центр Heritage Foundation в заявлении от 1 октября подчеркнул, что выводы Счетной палаты США показывают риски полной зависимости от установки Sentinel в шахтных пусковых, и призвал американские власти изучить возможности мобильных систем.

В центре дискуссии находится решение ВВС о том, что Sentinel потребует строительства новых шахт вместо использования существующей инфраструктуры Minuteman. Эта смена концепта привела к росту затрат на 81% по сравнению с первоначальной оценкой программы в 78 миллиардов долларов, большая часть которых связана с возведением и модернизацией пусковых сооружений. Сторонники мобильных систем отметили, что они позволили бы обойти необходимость строительства дорогих новых шахт и сделать наземные ракеты США сложной целью для противника.

Мобильные МБР не новы для оборонного планирования. В 1980-х годах СССР развернул подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь» и железнодорожный «Молодец», а США разрабатывали концепты мобильных систем, включая дорожный Midgetman и железнодорожное размещение ракеты Peacekeeper.

Ни одна из этих программ в США не достигла широкого применения: Midgetman отметили в начале 1990-х, а план по железнодорожной Peacekeeper так и не реализовали из-за бюджетных ограничений и сокращения вооружений.

Сторонники мобильности утверждают, что стратегическая ситуация изменилась.

«Разместив Sentinel на дорожных пусковых, буксируемых тяжелыми грузовиками в малонаселённых районах США, ракета нового поколения может быть развернута быстрее и дешевле, чем ждать строительства новых шахт», — пишут аналитики Heritage Foundation. Дискуссия сейчас сводится к противоречию между соображениями стоимости и скорости развертывания с вопросами оперативной безопасности и долгосрочной стратегии.