После переговоров в Вашингтоне еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович сообщил, что Соединенные Штаты не намерены во второй раз продлевать исключение из санкций на российскую нефть, введенное ранее из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, завершив серию встреч с американскими чиновниками в Вашингтоне, сделал важное заявление. Он сообщил, что США не собираются во второй раз продлевать действие исключения из санкций, касающихся российской нефти, которое было введено из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом, как передает "Европейская правда", еврокомиссар рассказал на пресс-конференции во время своего визита в Соединенные Штаты.

Шефчович подчеркнул, что вопрос антироссийских санкций был поднят им лично на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом. По словам еврокомиссара, Бессент ясно дал понять: повторного ослабления санкционного режима не будет.

Американский министр также объяснил, что Вашингтон пошел на такой шаг ранее, отменив санкции, исключительно по просьбе нескольких стран "с низким уровнем доходов". Шефчович процитировал слова Бессента: "Я не могу говорить от его имени, но, как я четко понял, это не повторится в будущем, и это было сделано также потому, что несколько стран с низким уровнем доходов оказались в чрезвычайно затруднительном положении".

Стоит напомнить, что 18 апреля Соединенные Штаты уже отменяли санкции на 30 дней в отношении российской нефти, которая к тому моменту была загружена на танкеры и находилась в море. При этом представители американской администрации неоднократно публично заявляли, что не планируют продлевать действие этих исключений для российской нефти.