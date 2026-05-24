Террорист открыл огонь около Белого дома и был убит сотрудниками Секретной службы США. Нападавшим оказался 21-летний гражданин США с психическими отклонениями.

О нападении рассказал сам Трамп

Мужчина подошел к проходной у резиденции президентов США и открыл огонь. После этого он был убит сотрудниками Секретной службы. Во время стрельбы прозвучало от 15 до 30 выстрелов. Несколько охранников Трампа получили ранения, но госпитализация никому не потребовалась.

В этот момент в Белом доме находились журналисты, поэтому момент стрельбы попал на кадры сразу нескольких телеканалов. Все журналисты также были эвакуированы. Никто из них не пострадал. Как и президент США.

Трамп поблагодарил силовиков за «быстрые и профессиональные действия». Также он напомнил, что инцидент произошел спустя месяц после стрельбы во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, и вновь призвал усилить меры безопасности вокруг резиденции президента. «Национальная безопасность нашей страны требует этого», — написал Трамп.

Преступником оказался 21-летний мужчина

Как написал Трамп, у нападавшего была «история насилия» и «возможная одержимость» Белым домом. Им оказался 21-летний темнокожий Насир Бест, который уже попадал в поле зрения Секретной службы.

В 2025 году Бест перекрыл въезд в Белый дом, заявив, что он «бог». Он был задержан и направлен на психиатрическую экспертизу. Всего лишь через месяц Беста снова задержали на территории резиденции, когда он пытался попасть на ее территорию. После этого суд запретил ему приближаться к Белому дому.

В соцсетях Бест писал о том, что он — «настоящий» Усама бен Ладен. И что он хочет навредить Трампу. В тюрьму его не отправляли, потому что до этого он не использовал оружие, сообщает CNN.

