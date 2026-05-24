Что-то хотят предотвратить: тревожный звонок Лукашенко впервые за 4 года 0 202

В мире
Дата публикации: 24.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Лукашенко

Макрон проявил инициативу и позвонил Лукашенко впервые за 4 года, сообщает официальный интернет портал президента Республики Беларусь.

Как сообщается, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Лидеры обсудили «региональные проблемы» в целом и взаимоотношения Белоруссии с Европейским союзом и Францией в частности.

Елисейский дворец пока заявление Минска не прокомментировал.

Последний раз Лукашенко и Макрон разговаривали 26 февраля 2022 года — беседа длилась чуть больше часа. Основной темой тогда была возможность организации переговоров между Москвой и Киевом в Минске.

#Лукашенко #Франция #дипломатия #Макрон #переговоры #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
