Макрон проявил инициативу и позвонил Лукашенко впервые за 4 года, сообщает официальный интернет портал президента Республики Беларусь.
Как сообщается, разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Лидеры обсудили «региональные проблемы» в целом и взаимоотношения Белоруссии с Европейским союзом и Францией в частности.
Елисейский дворец пока заявление Минска не прокомментировал.
Последний раз Лукашенко и Макрон разговаривали 26 февраля 2022 года — беседа длилась чуть больше часа. Основной темой тогда была возможность организации переговоров между Москвой и Киевом в Минске.
