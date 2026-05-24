Макрон проявил инициативу и позвонил Лукашенко впервые за 4 года, сообщает официальный интернет портал президента Республики Беларусь.

Как сообщается, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Лидеры обсудили «региональные проблемы» в целом и взаимоотношения Белоруссии с Европейским союзом и Францией в частности.

Елисейский дворец пока заявление Минска не прокомментировал.

Последний раз Лукашенко и Макрон разговаривали 26 февраля 2022 года — беседа длилась чуть больше часа. Основной темой тогда была возможность организации переговоров между Москвой и Киевом в Минске.