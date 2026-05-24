Исполняющим обязанности директора Национальной разведки США в связи с отставкой Тулси Габбард с 30 июня станет ее заместитель Аарон Лукас, подтвердил в субботу президент Дональд Трамп. За плечами уроженца Арканзаса Лукаса 20-летний опыт в разведывательном сообществе. Во время первого срока Трампа он работал главой аппарата директора Нацразведки Ричарда Гренелла и входил в состав СНБ в качестве специалиста по Европе и России. Одной из высших должностей в карьере 55-летнего Лукаса стала позиция главы резидентуры ЦРУ в неназванной стране бывшего СССР.

До ЦРУ Лукас работал в Институте Катона, который занимается анализом политических процессов в США и мире, - сообщает RTVI US. На сайте учреждения до сих пор доступны его статьи начала 2000-х годов — в частности, прогноз победы Владимира Путина на президентских выборах в 2000 году.