Пассажир запечатлел момент удара молнии по крылу самолета Viva во время рейса в Мексику. В салоне началась паника.

Пассажир рейса мексиканской авиакомпании Viva опубликовал видео жуткого момента, когда во время полета молния попала в одно из крыльев самолета.

На записи видно, как яркий разряд пронесся вдоль левого крыла воздушного судна. Сразу после этого кадр залило ослепительной вспышкой света.

Когда свечение исчезло, можно было заметить, что часть крыла продолжала светиться, а позади оставался заметный след дыма.

Через несколько секунд в салоне послышались испуганные возгласы и стоны пассажиров, ставших свидетелями инцидента.

Известно, что молния попала в самолет во время рейса из международного аэропорта Пуэрто-Эскондидо в международный аэропорт Фелипе-Анхелес в Мехико.

В авиакомпании Viva подтвердили факт инцидента. В комментарии местным СМИ перевозчик заявил: "Удар молнии действительно произошел".

Также в компании подчеркнули, что ситуация не представляла угрозы для пассажиров или экипажа. «Самолет никогда, ни на миг, не находился в опасности. Он без проблем достиг места назначения», — сообщили представители авиакомпании.

По информации Need To Know, инцидент произошел в первые недели сезона дождей в мексиканском штате Оахака.

Именно прибрежная зона, где расположен Пуэрто-Эскондидо, считается одним из регионов Мексики с высокой грозовой активностью в этот период года.

Специалисты также предупреждают, что нынешний сезон гроз может быть активнее обычного. Причиной этого называют повышенную температуру воды в Тихом океане.

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) отмечают, что коммерческие самолеты в среднем подвергаются удару молнии примерно раз в год.

При этом большинство таких случаев не приводит к серьезным повреждениям самолета и не представляет опасности для пассажиров.

Один из пользователей Сети, комментируя видео, написал: «В принципе ничего не происходит, но это все равно шокирует и пугает во время полета».

Несмотря на зрелищность и пугающий эффект подобных кадров, современные пассажирские самолеты проектируются с учетом возможных ударов молнии. Тем не менее для пассажиров такие моменты остаются одними из самых стрессовых ситуаций во время полета.