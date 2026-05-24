Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новый поворот: Союзники Киева заблокировали план НАТО о доппомощи 0 365

В мире
Дата публикации: 24.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: НАТО

Генсек НАТО выступил с предложением о том, чтобы страны альянса направляли 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали его, пишет The Telegraph.

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали предложение о том, чтобы страны-члены НАТО направляли 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте признал, что его план не будет реализован, поскольку не получил достаточной поддержки. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила газета The Telegraph.

Рютте надеялся, что предложение будет ратифицировано на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля.

На этой неделе министры начали обсуждение инициативы. По данным источника, поддержку ей выразили минимум семь членов, каждый из которых уже тратит более 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Однако для ратификации требуется единодушная поддержка со стороны всех стран-членов альянса.

Помощь Британии Украине

Это - уже второй удар по авторитету Великобритании как одного из самых верных союзников Украины, констатировала The Telegraph. На этой неделе правительство в Лондоне уже подверглось резкой критике после того, как одобрило временные исключения на закупки авиа- и дизельного топлива, переработанного из российской нефти, в третьих странах.

Премьер-министр Кир Стармер ранее пообещал выделять на поддержку Украины не менее 3 млрд фунтов стерлингов в год - примерно 0,1% ВВП.

По данным, проанализированным Институтом мировой экономики в Киле (IfW), Нидерланды, Польша, а также страны Северной Европы и Балтии предоставляют помощь в размере 0,25% ВВП или выше.

Партнеры Киева обсудили с Зеленским пути прекращения войны

Ранее, 22 мая, три ключевых европейских союзника Украины провели переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским о том, как возобновить зашедшие в тупик усилия по прекращению агрессивной российской войны. В центре внимания видеоконференции с участием канцлера Германии Фридриха Мерца (Friedrich Merz), президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Стармера стоял вопрос о том, "как добиться активизации дипломатии во имя мира и обеспечить участие Европы в этом процессе", сообщил украинский президент в Telegram, рассказывает "Немецкая волна".

×
Читайте нас также:
#НАТО #Франция #Италия #Испания #Украина #Великобритания #Канада #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сауна
Изображение к статье: Сотрудники секретной службы США
Изображение к статье: Отключить интернет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ультрафиолет
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Святой Епифан
Наша Латвия
Изображение к статье: Покупаем квартиру
Наша Латвия
Изображение к статье: Майский жук
Наша Латвия
Изображение к статье: Молния ударила в крыло самолета во время рейса в Мексику — пассажиры сняли пугающий момент на видео Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Официальное фото Аарона Лукаса
В мире
Изображение к статье: Ультрафиолет
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Святой Епифан
Наша Латвия
Изображение к статье: Покупаем квартиру
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео