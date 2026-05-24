Россия нанесла удар ракетой "Орешник" по городу Белая Церковь, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Это уже третье применение данного разрушительного оружия с начала войны России против Украины.

Россия в ночь на воскресенье, 24 мая, вновь применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник", наводящую страх своей разрушительной силой, - на этот раз удар впервые был нанесен по предместью Киева, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, президент России Владимир Путин нанес удар ракетой по Белой Церкви - крупному городу в Киевской области. Зеленский назвал случившееся "безответственным", и подчеркнул, что это не должно остаться без последствий для России. О масштабах ущерба в Белой Церкви он не сообщил.

"Три российские ракеты против объекта водоснабжения, (Путин. - Ред.) сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой "Орешник" против Белой Церкви. Реально неадекватный", - написал Зеленский. По его словам, за все время войны России против Украины это уже третье применение "Орешника".

Ранее удар "Орешником" по Белой Церкви подтвердил глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. ПВО Украины первоначально сообщала о комбинированной атаке с применением 600 дронов, а также 90 ракет и крылатых ракет, однако в перечне ракет "Орешник" не упоминался.

Минобороны России подтвердило применение "Орешника"

Министерство обороны России в свою очередь сообщило, что армия РФ в ходе ночных ударов применила четыре типа ракет - "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон". По заявлению министерства, все удары были успешными и нанесены по командным пунктам украинских вооруженных сил, авиабазам и другим объектам военно-промышленного комплекса Украины. Москва назвала атаки ответом на удары Киева по гражданским объектам на территории России.

"Орешник" способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Ракета развивает скорость до 12 тысяч километров в час и имеет дальность полета до 5000 километров, что делает ее потенциальной угрозой для всего европейского континента. Россия также разместила "Орешник" на территории Беларуси, передает "Немецкая волна".

Другие подробности о массовой атаке на Киев читайте здесь https://bb.lv/statja/v-mire/2026/05/24/rossiia-udarila-oresnikom-podrobnosti