В Вашингтоне в перестрелке с сотрудниками Секретной службы США ранен открывший огонь мужчина, а также прохожий. Позднее нападавший скончался в больнице.

В Вашингтоне неизвестный мужчина устроил перестрелку с сотрудниками Секретной службы США у территории Белого дома. Нападавший был ранен ответным огнем и скончался в больнице, говорится в заявлении Секретной службы, опубликованном в аккаунте ведомства в соцсети X в ночь на воскресенье, 24 мая.

Как сообщает отвечающее за охрану первых лиц Соединенных Штатов ведомство, 23 мая, вскоре после шести часов вечера по местному времени к ограде Белого дома подошел мужчина с сумкой, достал из нее неназванное оружие и открыл стрельбу по сотрудникам Секретной службы. Мужчину ранили ответным огнем, он был доставлен в больницу, но там констатировали его смерть.

Данные о личности нападавшего в заявлении Секретной службы не приводятся. Ведомство сообщило, что ведется расследование, и пообещало обнародовать дополнительную информацию, "когда она будет доступна".

Еще один пострадавший

В ходе перестрелки также был ранен случайный прохожий, о его состоянии здоровья не сообщается. Из сотрудников Секретной службы никто не пострадал.

Звуки начала стрельбы попали в эфир американского телеканала ABC, чья корреспондентка Селина Ван записывала в это время репортаж с территории Белого дома. По словам журналистки, "казалось, что раздалось несколько десятков выстрелов", после чего представителям прессы приказали укрыться в здании.

Трамп был в Белом доме во время стрельбы

Президент США Дональд Трамп во время инцидента находился в Белом доме, на его работу произошедшее не повлияло, отметили в Секретной службе. Он уведомлен о произошедшем, заявил СМИ представитель администрации американского лидера.

При этом сам глава Белого дома, обычно комментирующий подобные происшествия в своей соцсети Truth Social, после перестрелки не публиковал никаких постов на этот счет. Последним постом Трампа перед инцидентом стали заверения в скором окончании войны с Ираном, а спустя пять часов он опубликовал очередной пост с критикой Демократической партии США за ведение предвыборной кампании в 2024 году.

Мотивы мужчины, открывшего стрельбу у Белого дома, также неизвестны. Однако это уже четвертый раз с 2024 года, когда кто-то атакует Трампа и его администрацию или предположительно готовит нападение на политика.

В июле 2024 года Томас Мэттью Крукс открыл огонь по Трампу, когда тот выступал на митинге в Пенсильвании в ходе предвыборной кампании. Одна из пуль задела ухо республиканца, но ранение было легким. Стрелок был убит ответным огнем. В сентябре того же года сотрудник Секретной службы обнаружил вооруженного человека у ограды гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где Трамп играл в гольф. Подозреваемый сбежал, но позднее был задержан.

В апреле 2026 года мужчина с оружием попытался прорваться на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием главы государства и других высокопоставленных представителей его администрации, проходивший в отеле Washington Hilton. Нападавшего задержали. По информации телеканала CBS News, мужчина заявил, что его целью были представители администрации США, при этом утверждается, что прямо Трампа он не назвал, сообщает "Немецкая волна".