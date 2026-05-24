В обществе растет интерес к истории преследований со стороны национал-социалистов. В настоящее время в крупнейший международный центр "Архивы Арользена", хранящий документы о жертвах и людях, которые пережили режим нацистов, поступает наибольшее количество запросов за последние 20 лет, сообщил новый руководитель организации Мориц Вайн (Moritz Wein). В основном это обращения от родственников и потомков жертв нацистского режима, желающих узнать больше о своей семейной истории, отметил Вайн в беседе с информационным агентством epd. Архив содержит информацию о более чем 17 миллионах человек, - сообщает Deutsche Welle.

В центре "Архивы Арользена" содержится более 40 миллионов документов, в том числе оцифрованных. Как указано на сайте, это самое обширное хранилище такого рода в мире.

Около девяти месяцев назад "Архивы Арользена" и Баварский государственный архив начали сотрудничество по работе с изучением прощальных писем с мест казней, организованных нацистами. Среди трогательных документов - более 50 так и не доставленных записок заключенных своим родственникам, которые хранились в то время в тюремной администрации или пенитенциарных учреждениях. Благодаря общеевропейской сети волонтеров уже удалось найти 14 семей. Одним из примеров успешного поиска выживших родственников является расследование дела Лоренца Фрюшюца (Lorenz Frühschütz), казненного в тюрьме Мюнхен-Штадельхайм 12 октября 1943 года. Волонтеры нашли следы его дочери в социальных сетях. Хельга Кнотт (Helga Knott), живущая на Сардинии, впервые узнала о судьбе своего отца из найденной записки. Тюрьма Мюнхен-Штадельхайм была "центральным местом казней" в эпоху национал-социализма и считается одним из главных мест нацистской несправедливости в Мюнхене - до конца 1945 года там были казнены 1188 человек. Кроме того, участники проекта, распространившегося в соцсетях под хэштегом #lostwords, собрали обширную информацию об отправителях прощальных писем. Поиск родственников облегчается благодаря зачастую подробной информации из протоколов казней, которые хранятся в Баварском государственном архиве в Мюнхене.