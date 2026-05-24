Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО «показать зубы» России из-за постоянных провокаций на восточном фланге Альянса и предупредил, что слабая реакция может подтолкнуть Москву пойти ещё дальше.

Бывший генерал и экс-председатель Военного комитета НАТО заявил британскому изданию The Guardian, что Альянсу следует рассмотреть «достаточно решительные, возможно даже асимметричные» меры.

Среди них — отключение российских банков от мировой финансовой системы, ограничение доступа к интернету или спутниковой связи, а также уничтожение летательных аппаратов, нарушающих воздушное пространство НАТО.

По словам Павела, Москва поняла, как проверять границы НАТО, не переходя порог 5-й статьи. Эта статья предусматривает, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на весь Альянс.

Президент Чехии также отметил, что российские военные руководители порой даже смеются над медлительностью принятия решений в НАТО.

«Когда я спрашивал их, почему они совершают такие провокационные действия в воздухе, опасно сближаются или пролетают над военными кораблями в Чёрном или Балтийском морях, они отвечали: “Потому что можем”. Именно такое поведение мы позволили», — сказал он.

Павел выразил разочарование тем, что назвал «недостатком решимости со стороны Соединённых Штатов продолжать давление на Россию», однако избегал прямой критики президента США Дональда Трампа. Тем не менее ранее чешским СМИ он заявлял, что «Трамп за последние несколько недель нанёс довериию к НАТО больше вреда, чем Владимиру Путину удалось за многие годы».

Он также призвал рассматривать «асимметричные» ответы, «которые не убивают людей, но достаточно чувствительны, чтобы Россия поняла, что так вести себя нельзя».

«Например, отключение интернета или спутников — вы видели, какое влияние Starlink оказал на поле боя, — либо отключение российских банков от финансовой системы», — перечислил президент Чехии.

Эти комментарии прозвучали после того, как на этой неделе истребитель НАТО над Эстонией сбил дрон, а несколько дней подряд объявляемая воздушная тревога из-за возможного вторжения беспилотников нарушала жизнь людей в Латвии и Литве. Предполагается, что большинство из них были украинскими беспилотниками, которые российские средства радиоэлектронной борьбы перенаправили на территорию НАТО.