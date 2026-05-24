В начале июня в общественном парке Ülemiste City пройдет первый в Таллинне банный фестиваль, на котором в течение двух дней можно будет посетить различные виды бань, купели и принять участие в банных ритуалах.

На фестивале, который пройдет 4 и 5 июня, будет представлено более десяти различных бань и купелей. Мероприятие бесплатное для всех, приглашаются как жители Таллинна, так и туристы, находящиеся в Эстонии. По словам организатора фестиваля Марко Торма, цель мероприятия — познакомить с эстонской банной культурой и связанными с ней ритуалами в том числе и в городской среде.

«Банный фестиваль в Ülemiste City знаменует собой новый этап в банном движении, позволяя приобщиться к банной культуре в самом сердце города», — сказал Торм.

По его словам, одной из особенностей фестиваля, проходящего в деловом городке, станет концепция так называемой тихой сауны. В большой черной сауне-палатке Astera пройдут звуковые и ароматические ритуалы, во время которых говорить смогут только банные мастера.

«Эта концепция создает осознанный контраст с окружающей рабочей атмосферой», — пояснил Торм.

Помимо небольших бань, на фестивале установят белую сауну-палатку, вмещающую более 80 человек, где будут проходить классические ритуалы парения с вениками.

По словам Стена Пярнитса, председателя правления компании Mainor Ülemiste, развивающей Ülemiste City, в городке хотят предложить не только рабочую среду, но и совместный досуг.

«Я уверен, что для жителей нашего городка и всей столицы банный фестиваль станет захватывающим новым событием, а для наших иностранных сотрудников и туристов — экзотическим опытом», — отметил Пярнитс.

Банный фестиваль пройдет в общественном парке Ülemiste City по адресу: Валукоя, 11. Сауны будут открыты в оба дня с 16:00 до 20:00.