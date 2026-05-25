Океаны напрямую влияют на погоду на всей нашей планете. Большая часть информации, которая помогает метеорологам улучшать прогнозы и предсказывать экстремальные погодные явления, поступает именно из водных глубин.

Для определения природных условий компьютерные модели используют данные точных наблюдений. Чем больше свежих данных об океане получают ученые, тем точнее выходят прогнозы и тем на более длительный срок их можно составлять. Чтобы восполнить пробелы в тех далеких регионах, где традиционные инструменты вроде спутников, буев и самолетов малочисленны или слишком дороги, исследователи решили обратиться за помощью к самым грозным обитателям морей — акулам, пишет Los Angeles Times.

Пять минут на поимку

Недавно океанологи провели уникальный эксперимент у берегов Лонг-Айленда и Кейп-Кода в США. Они прикрепили специальные датчики на 18 синих акул и одну акулу-мако. Эти рыбы помогли собрать важнейшие данные о температуре воды в тех труднодоступных частях Атлантического океана, куда человеку с обычными приборами добраться крайне сложно. Климатические модели, которые использовали более 8000 наблюдений за помеченными хищниками, снизили погрешность прогнозов погоды сразу на 40%.

Авторы работы сотрудничали с коммерческими рыболовецкими бригадами, чтобы аккуратно вылавливать акул с помощью обычной удочки и катушки. Ведущий автор исследования Лора Макдоннелл из Океанографического института Вудс-Хоул (США) рассказала, что крупных хищников быстро успокаивали, непрерывно пропуская свежую морскую воду через жабры. После этого специалисты закрепляли на теле рыбы миниатюрную метку и возвращали ее обратно в океан. Вся процедура занимала не более пяти минут, чтобы не навредить животному.

Заплыв вдоль Гольфстрима

Синих акул и мако исследователи выбрали неслучайно. Они предпочли их более известным большим белым акулам, которые тоже часто заплывают в эти края. Дело в том, что синие акулы и мако преодолевают колоссальные расстояния и ныряют на гораздо большую глубину. Они постоянно плавают вдоль мощных завихрений и течений Гольфстрима. Это теплое течение идет от Мексиканского залива в Северную Атлантику и напрямую формирует климат. Гольфстрим сильно влияет на количество осадков на юго-востоке США, который регулярно страдает от сильных засух, а также определяет зимние температуры на восточном побережье.

Полученные результаты пока остаются экспериментальными, но в перспективе эта работа способна сильно улучшить жизнь. Точные долгосрочные прогнозы погоды серьезно влияют на экономику, урожайность и управление морскими ресурсами.

По мнению редакции, в Латвии тоже неплохо было бы выявить смышленную фауну - тоже хотим приличную урожайность.