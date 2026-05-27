Россия представляет собой серьезную угрозу для Великобритании, и прежде всего для критической инфраструктуры страны. Это один из главных тезисов предстоящей речи Энн Кист-Батлер, главы Центра правительственной связи (GCHQ) — крупнейшего британского разведывательного ведомства. Помимо России, она упомянет Китай, ИИ и кибербезопасность, сообщает BBC.

Перед выступлением Кист-Батлер фрагменты ее речи были разосланы журналистам.

Великобритания, говорится в тексте выступления Кист-Батлер, вступила в «новый период радикальной неопределенности», а риск вероятных просчетов на фоне угроз хакеров из России и Китая — больше, чем когда бы то ни было.

Россия, как указано в тексте будущей речи, «угрожает критической инфраструктуре, демократическим процессам, цепочкам поставок и общественному доверию».

GCHQ специализируется на радиоэлектронной разведке и обеспечении защиты информации британского правительства и армии. Кист-Батлер выступит с речью в Блетчли-парке, где во время Второй мировой войны базировалось ее служба. Как ожидается, в дальнейшем глава ведомства будет выступать с подобной речью раз в год.

«GCHQ перед лицом такой агрессии и хаоса без устали работает вместе со своими партнерами по разведке и обороне, чтобы минимизировать угрозу со стороны России», — скажет Кист-Батлер.

Москва, по ее словам, «наращивает ежедневные гибридные действия в отношении Великобритании и Европы». Кист-Батлер также расскажет, как сотрудники GCHQ ведут работу под прикрытием, чтобы «помешать попыткам России провезти контрабандой западные технологии», а также «противостоять кибератакам и отбиваться от бездумного саботажа и попыток убийств».

Затронет она и тему войны в Украине. «Пока мы продолжаем непоколебимо поддерживать Украину, Путин движется назад на поле боя», — скажет директор GCHQ.

Упомянет в своей речи Кист-Батлер и Китай — суперсилу в области науки и технологий, с неограниченными возможностями «в разведывательных, кибер- и военных ведомствах».

Как отмечает Guardian, риторика в отношении Китая в речи Кист-Батлер более мягкая, чем в отношении России, несмотря на несколько недавних шпионских скандалов.

Еще одной темой речи Кист-Батлер будет искусственный интеллект. Прогресс в развитии технологии, скажет она, оставляет небольшое окно возможностей для Великобритании и ее союзников не отставать от конкурентов. Ключевыми аспектами для укрепления кибербезопасности глава GCHQ считает сотрудничество с техиндустрией, учеными и обществом.

Ее ведомство посвящает много времени борьбе с организованными группировками, которые устраивают фишинговые атаки на британские компании. Кист-Батлер призовет каждого следить за собственной безопасностью — под лозунгом «от совещательных комнат до гостиных».

В британской разведке считают, что современные угрозы все чаще переходят в сферу киберпространства, технологий и скрытых гибридных операций. Лондон намерен усиливать сотрудничество с союзниками и технологическими компаниями, чтобы защитить инфраструктуру и снизить риски новых атак.