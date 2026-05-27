Литва постепенно движется к введению всеобщего призыва, заявили власти страны. В Вильнюсе считают, что армия должна готовиться к новым угрозам, однако для полного перехода необходимы дополнительные ресурсы и инфраструктура.

Литва все активнее готовится к переходу на систему всеобщего военного призыва.

Об этом в среду заявил министр обороны Робертас Каунас.

По его словам, страна уже движется в этом направлении, однако полноценный переход требует серьезной подготовки — от строительства инфраструктуры до увеличения числа инструкторов и запасов вооружения. Министр отметил, что литовская армия ежегодно способна обучать все больше призывников.

«Мы движемся к всеобщему призыву хорошими темпами, сохраняя качество и реагируя на новые угрозы», — заявил Каунас.

По его словам, в подготовке населения участвуют не только армия, но и комендатуры, а также Союз стрелков.

Власти Литвы в последние годы все чаще говорят о необходимости готовить к возможным кризисам не только военных, но и все общество. Премьер-министр Инга Ругинене при этом подчеркнула, что вопрос всеобщего призыва еще потребует политических дискуссий. Она признала, что Литва, вероятно, со временем придет к такой системе, однако сейчас власти сосредоточены на выполнении первоочередных задач в сфере безопасности.

На данный момент всеобщий призыв в стране официально не введен. Сейчас обязательная военная служба в Литве длится девять месяцев, однако недавно появились и более короткие варианты службы — три или шесть месяцев.

Одновременно власти расширяют круг призывников. На службу все активнее привлекают выпускников школ в возрасте от 18 до 22 лет, а число ежегодно призываемых молодых людей постепенно увеличивается.

Многие литовские политики уже называют это фактической подготовкой к всеобщему призыву.

Тема усиления армии в странах Балтии стала особенно актуальной после начала полномасштабной войны России против Украины.

Литва активно наращивает оборонные возможности, включая создание собственной пехотной дивизии к 2030 году и подготовку к размещению немецкой бригады.

Президент Гитанас Науседа ранее заявлял, что при формировании национальной дивизии переход к всеобщему призыву становится лишь вопросом времени.

Для стран Балтии тема военной подготовки населения постепенно превращается из теоретической дискуссии в часть долгосрочной стратегии безопасности.