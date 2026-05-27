Нидерланды и Германия отправят военных в Эстонию для нового штаба НАТО 0 82

В мире
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вооруженные силы - Нидерланды.

Нидерланды и Германия направят военнослужащих в Эстонию для создания штаба по обороне НАТО. Об этом источники сообщили телеканалу NOS после публикации агентства ANP.

Для этой операции планируется задействовать несколько десятков военных из совместного нидерландско-германского подразделения. Министерство обороны пока официально это не подтверждает.

Премьер-министр Йеттен также отказался подтверждать детали, однако заявил, что создание штаба НАТО в Эстонии — это «то, над чем мы работаем уже давно, чтобы усилить восточный фланг НАТО с учетом гибридной угрозы со стороны России». По его словам, план будет детально проработан в ближайшее время, после чего министр обороны проинформирует парламент Нидерландов.

Эстония, Латвия и Литва считают себя особенно уязвимыми после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Сейчас страны Балтии находятся в зоне ответственности штаба НАТО в Польше.

Главная цель создания штаба в Эстонии — ускорить реакцию НАТО в случае возможного российского нападения. В подобной ситуации скорость действий считается критически важной, поскольку страны Балтии из-за своих небольших размеров могут быть захвачены сравнительно быстро.

#НАТО #Эстония #Нидерланды #оборона #Россия #Германия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
