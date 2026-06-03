Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия по-прежнему остается серьезным вызовом для Соединенных Штатов. Такое заявление глава американской дипломатии сделал во время слушаний в Сенате, отвечая на вопрос законодателей об оценке Вашингтоном нынешней роли Москвы.

Комментируя отношение американской администрации к России, Рубио дал краткий, но однозначный ответ.

«Они явно остаются вызовом», — заявил госсекретарь США.

Высказывание прозвучало в ходе обсуждения широкого круга внешнеполитических вопросов. Сенаторы попросили главу Госдепартамента охарактеризовать, как официальный Вашингтон сегодня воспринимает Россию.

Рубио не стал подробно развивать свою мысль, однако дал понять, что нынешняя администрация продолжает рассматривать Москву как одного из ключевых внешнеполитических оппонентов США.

Слушания в Сенате были посвящены различным международным вопросам, однако подробности дискуссии о российско-американских отношениях не уточняются.

Ранее Марко Рубио также анонсировал подготовку нового пакета санкций против России. По его словам, Вашингтон намерен и дальше использовать экономические и дипломатические инструменты давления в отношении Москвы.

Заявление Марко Рубио свидетельствует о том, что американская администрация не пересматривает свою оценку роли России на международной арене. Несмотря на продолжающиеся контакты между Москвой и Вашингтоном по отдельным вопросам, США по-прежнему рассматривают Россию как одного из главных внешнеполитических вызовов и сохраняют курс на санкционное давление.