АО «Сivinity Mājas» пожертвовало три транспортных средства, которые будут использоваться для оказания гуманитарной помощи в Украине. Проект был осуществлён в тесном сотрудничестве с коллегами из Литвы.

Пока война в Украине продолжается уже более четырёх лет, практическая помощь по-прежнему остаётся крайне важной. Именно транспортные средства сегодня являются одним из самых востребованных ресурсов: они используются для доставки гуманитарной помощи, эвакуации людей и выполнения других жизненно важных задач.

В передаче автомобилей также принял участие председатель Совета Латвийской коллегии присяжных адвокатов Саулведис Варпиньш, который помогал координировать оказание помощи и обеспечит доставку автомобилей в Украину.

«Подобные инициативы напоминают, что помощь Украине — это не только слова или добрые намерения, а конкретные действия, которые могут оказать столь необходимую поддержку в повседневных ситуациях. Мы видим, насколько важно сегодня быть рядом и помогать реальными делами», — отметил Саулведис Варпиньш.

Председатель правления Сivinity Group Дейвидас Яцка подчеркнул, что поддержка Украины является общей позицией всей группы: «Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что жители Украины переживают каждый день. Солидарность сегодня означает не только слова, но и практические действия.

В последние недели мы также стали свидетелями инцидентов с беспилотниками в Литве и Латвии. Цель противника — посеять страх и хаос, ослабить поддержку Украины. Продолжая помогать, мы демонстрируем свою стойкость, единство и твёрдую волю».

Операционный директор Эдгарс Елагинс отметил, что подобные инициативы важны не только как символический жест, но и как реальная помощь людям, ежедневно живущим в условиях войны: «Мы видим, что Украина по-прежнему нуждается в постоянной поддержке. В такие моменты важно не оставаться в стороне и помогать там, где это необходимо больше всего».

В передаче автомобилей также участвовал литовский предприниматель Каролис Санкаускас, который регулярно отправляется с гуманитарными миссиями в районы, расположенные недалеко от линии фронта, чтобы лично доставлять помощь людям, живущим в наиболее опасных зонах. Один из автомобилей был передан именно для нужд его благотворительных миссий.