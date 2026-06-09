Польша резко отреагировала на то, что ее не пригласили на переговоры в Лондоне.

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на отсутствие Польши за столом переговоров в Лондоне, где обсуждения по Украине проходили в формате «E3 + Украина» с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Дональда Туска, Польша не согласна на решения, принятые без её участия: «Любые договоренности, в которых Польша не участвует, не будут нами соблюдаться, то есть не будут нас обязывать. Польша является абсолютно необходимым звеном для серьезного обсуждения будущего Украины и региона»,- цитирует президента Польское радио на русском.

Дональд Туск считает, что многочисленные форматы переговоров в Европе создают напряжение и мешают быстрым решениям.

Комментируя роль Европы в конфликте, Туск подчеркнул: «Никто в Европе не будет играть роль арбитра между Россией и Украиной. Мы на стороне Украины. Украина не должна проиграть эту войну, Россия не должна её выиграть».