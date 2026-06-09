Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«А почему без нас?!» 0 86

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Польши Дональд Туск

Премьер Польши Дональд Туск

Польша резко отреагировала на то, что ее не пригласили на переговоры в Лондоне.

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на отсутствие Польши за столом переговоров в Лондоне, где обсуждения по Украине проходили в формате «E3 + Украина» с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Дональда Туска, Польша не согласна на решения, принятые без её участия: «Любые договоренности, в которых Польша не участвует, не будут нами соблюдаться, то есть не будут нас обязывать. Польша является абсолютно необходимым звеном для серьезного обсуждения будущего Украины и региона»,- цитирует президента Польское радио на русском.

Дональд Туск считает, что многочисленные форматы переговоров в Европе создают напряжение и мешают быстрым решениям.

Комментируя роль Европы в конфликте, Туск подчеркнул: «Никто в Европе не будет играть роль арбитра между Россией и Украиной. Мы на стороне Украины. Украина не должна проиграть эту войну, Россия не должна её выиграть».

×
Читайте нас также:
#Польша #Украина #Европа #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: AH-64 Apache
Изображение к статье: Brexit
Изображение к статье: Дальнобойные фуры на границе
Изображение к статье: контейнеры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Разобрали самый ходовой товар. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Армия Польши.
В мире
Изображение к статье: аптекарь общается с покупателем
Наша Латвия
Изображение к статье: Банк Monte dei Paschi di Siena ведет свою историю с 1472 года.
Бизнес
Изображение к статье: Стадион в Канзас-сити
Спорт
Изображение к статье: Мерседес Гелендваген
В мире
Изображение к статье: Разобрали самый ходовой товар. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Армия Польши.
В мире
Изображение к статье: аптекарь общается с покупателем
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео