Ударный вертолет AH-64 Apache армии США потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Оба пилота были спасены, однако причины происшествия пока остаются неизвестными. На фоне недавнего обострения между Израилем и Ираном инцидент вызвал повышенное внимание как военных экспертов, так и политиков.

Американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в понедельник недалеко от Ормузского пролива. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным издания, оба члена экипажа, находившиеся на борту, были благополучно спасены.

Причины аварии пока не установлены. По словам одного из источников, рассматриваются различные версии произошедшего. Среди них — возможное поражение вертолета огнем со стороны Ирана, техническая неисправность или другие непредвиденные обстоятельства.

Инцидент произошел на фоне напряженности в регионе

Крушение произошло вскоре после серии взаимных ударов между Израилем и Ираном и последовавшего за ними периода относительного затишья. В связи с этим происшествие сразу привлекло внимание наблюдателей, оценивающих его возможное влияние на ситуацию в регионе.

Как отмечает The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа не делала официальных заявлений по поводу инцидента до тех пор, пока издание не обратилось в Белый дом за комментариями.

Apache выполняют важные задачи в Ормузском проливе

Вертолеты AH-64 Apache считаются одними из самых эффективных ударных машин в арсенале армии США. Они оснащены ракетами Hellfire и активно используются для патрулирования в районе Ормузского пролива.

В задачи этих вертолетов входит наблюдение за акваторией, противодействие атакам малых катеров и нейтрализация беспилотных летательных аппаратов.

Ормузский пролив остается одним из важнейших стратегических районов мира. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому любые инциденты в этой зоне вызывают обеспокоенность международного сообщества.

Трамп пообещал опубликовать отчет

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что оба пилота находятся в хорошем состоянии.

По его словам, в течение дня будет опубликован подробный отчет о причинах и обстоятельствах крушения.

Кроме того, глава Белого дома затронул тему отношений с Ираном. Трамп заявил, что уже в ближайшие дни может появиться более ясное понимание перспектив нового соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Несмотря на благополучное спасение экипажа, крушение американского Apache у Ормузского пролива стало заметным событием на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. До публикации официальных результатов расследования причины аварии остаются предметом предположений, однако сам инцидент вновь привлек внимание к одному из самых чувствительных регионов мировой безопасности.