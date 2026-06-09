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Британцы пожалели о Brexit? Более половины поддерживают возвращение в ЕС 2 130

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Brexit

Если бы референдум о выходе Великобритании из Европейского союза состоялся сегодня, его результат, вероятно, оказался бы противоположным тому, что потряс Европу в 2016 году. Согласно новому опросу, большинство британцев теперь поддерживают возвращение страны в ЕС, а почти половина выступает за проведение нового референдума.

Согласно исследованию компании Ipsos, проведенному среди 1137 взрослых жителей Великобритании с 14 по 20 мая, 52% респондентов считают, что стране следует вновь присоединиться к Европейскому союзу. Этот показатель практически зеркально отражает результаты референдума десятилетней давности, когда большинство избирателей поддержало Brexit.

Почти половина опрошенных также высказалась за проведение нового голосования по вопросу отношений с ЕС. При этом мнения разделились относительно сроков: одни считают, что референдум следует провести до следующих парламентских выборов, другие — после них.

На вопрос о том, как они проголосовали бы сегодня, лишь 33% участников исследования заявили, что предпочли бы сохранить нынешний статус Великобритании вне Евросоюза. Еще около 10% затруднились с ответом.

Настроения меняются

Директор по политическим исследованиям Ipsos Киран Педли отметил, что результаты свидетельствуют о заметном изменении общественного мнения.

По его словам, дискуссия о будущем отношений Великобритании с Европой далека от завершения и по-прежнему занимает важное место в сознании избирателей.

При этом взгляды британцев существенно различаются в зависимости от возраста и политических предпочтений. Молодые избиратели в большинстве поддерживают идею сближения с Евросоюзом и пересмотра последствий Brexit. Среди граждан старше 55 лет настроения противоположные: около половины выступают против возвращения в европейское сообщество.

Партийный раскол сохраняется

Сторонники возможного возвращения в ЕС сосредоточены прежде всего среди избирателей Лейбористской партии, Либеральных демократов и Партии зеленых.

В то же время большинство сторонников партии Reform UK, возглавляемой Найджелом Фараджем, по-прежнему выступают против повторного вступления в Евросоюз. По данным исследования, семь из десяти сторонников этой политической силы проголосовали бы за сохранение нынешнего курса.

Отдельный опрос Ipsos, проведенный в апреле, показал, что британцы все чаще рассматривают интересы Великобритании и Европы как общие в вопросах обороны, торговли и борьбы с изменением климата.

Однако тема миграции продолжает разделять общество. Около 40% опрошенных считают, что интересы Лондона и Брюсселя в вопросах нелегальной миграции расходятся, тогда как лишь четверть респондентов уверены в обратном.

Brexit остается открытым вопросом

Эксперты отмечают, что результаты подобных опросов не гарантируют аналогичного исхода реального референдума. Когда речь заходит о конкретных условиях сотрудничества с ЕС и связанных с ними компромиссах, мнения британцев становятся гораздо менее однозначными.

Тем не менее спустя десять лет после Brexit общественные настроения в стране заметно изменились. Идея возвращения в Евросоюз уже не выглядит маргинальной, а вопрос о будущем отношениях Великобритании с Европой остается одной из ключевых тем британской политики.

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#референдум #партии #миграция #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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