Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Число жертв мощного землетрясения на Филиппинах растет: десятки погибших и тысячи людей без крова 0 6

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Филиппинах продолжает расти число жертв мощного землетрясения.

Фото: Facebook / Vice Mayer James Yap Jr.

Число погибших в результате сильнейшего за последние полвека землетрясения на Филиппинах достигло как минимум 37 человек. Стихийное бедствие магнитудой 7,8 привело к масштабным разрушениям, десяткам раненых и вынудило более 20 тысяч жителей покинуть свои дома.

На Филиппинах продолжает расти число жертв мощного землетрясения, произошедшего накануне. По последним данным, погибли не менее 37 человек, сообщает NOS.

Как сообщает агентство Associated Press, землетрясение магнитудой 7,8 стало самым сильным в стране за последние 50 лет.

filip_1.jpg

Фото: Facebook / Vice Mayer James Yap Jr.

По информации местных властей, ранения получили 479 человек. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть дома

После первых подземных толчков власти предупредили население о возможной угрозе цунами. Опасаясь высоких волн, тысячи жителей прибрежных районов спешно эвакуировались.

filip_3.jpg

Фото: Facebook / Vice Mayer James Yap Jr.

Хотя на побережье действительно наблюдались волны выше обычного уровня прилива, серьезных разрушений они не вызвали.

Тем не менее более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и временно разместиться в безопасных районах.

filip_2.jpg

Фото: Facebook / Vice Mayer James Yap Jr.

Разрушены дома, школы и дороги

Эпицентр землетрясения находился у южного побережья архипелага. Наибольший ущерб зафиксирован на острове Минданао.

Особенно сильно пострадал город Генерал-Сантос с населением около 700 тысяч человек. Здесь повреждены государственные учреждения, школы и объекты инфраструктуры.

По данным филиппинской газеты Philstar, полностью разрушены не менее 1500 жилых домов.

Кроме того, сотни тысяч жителей остаются без электроснабжения.

Оползень унес жизни людей

Серьезный ущерб зафиксирован и в других регионах страны.

В провинции Саранггани несколько человек погибли в результате оползня, который обрушился на горную деревню и засыпал жилые дома.

Многие дороги в пострадавших районах разрушены или заблокированы, что осложняет работу спасательных служб и доставку гуманитарной помощи.

Сохраняется угроза новых обрушений

Власти предупреждают, что многие здания, поврежденные землетрясением, остаются опасными и могут обрушиться в любой момент.

Для жителей, которые не могут вернуться в свои дома, организуются временные лагеря и палаточные городки.

Спасатели продолжают обследовать разрушенные здания и искать возможных пострадавших под завалами.

Мощное землетрясение на Филиппинах стало одной из самых разрушительных природных катастроф последних лет для страны. Число жертв может увеличиться по мере проведения спасательных работ, а десяткам тысяч людей еще предстоит справляться с последствиями стихии и восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

×
Читайте нас также:
#землетрясение #эвакуация #спасатели #Филиппины #гуманитарная помощь #стихийное бедствие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раньше это было весьма популярное направление. Иконка видео
Изображение к статье: АЗС в России
Изображение к статье: 1962 год, американские солдаты готовят к бою базу Гуантанамо. Иконка видео
Изображение к статье: Демонстрация на Кубе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трескавшаяся поверхность болота с пленкой
Наша Латвия
Изображение к статье: Бюргеры верят в будущее возобновляемой энергетики. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Певица Диана Арбенина
Культура &
Изображение к статье: Взрыв военного беспилотника в небе
Наша Латвия
Изображение к статье: Современный финтех-офис в стиле стартапа
Бизнес
Изображение к статье: Старение
Lifenews
Изображение к статье: Трескавшаяся поверхность болота с пленкой
Наша Латвия
Изображение к статье: Бюргеры верят в будущее возобновляемой энергетики. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Певица Диана Арбенина
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео