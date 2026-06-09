Число погибших в результате сильнейшего за последние полвека землетрясения на Филиппинах достигло как минимум 37 человек. Стихийное бедствие магнитудой 7,8 привело к масштабным разрушениям, десяткам раненых и вынудило более 20 тысяч жителей покинуть свои дома.

На Филиппинах продолжает расти число жертв мощного землетрясения, произошедшего накануне. По последним данным, погибли не менее 37 человек, сообщает NOS.

Как сообщает агентство Associated Press, землетрясение магнитудой 7,8 стало самым сильным в стране за последние 50 лет.

Фото: Facebook / Vice Mayer James Yap Jr.

По информации местных властей, ранения получили 479 человек. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть дома

После первых подземных толчков власти предупредили население о возможной угрозе цунами. Опасаясь высоких волн, тысячи жителей прибрежных районов спешно эвакуировались.

Фото: Facebook / Vice Mayer James Yap Jr.

Хотя на побережье действительно наблюдались волны выше обычного уровня прилива, серьезных разрушений они не вызвали.

Тем не менее более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и временно разместиться в безопасных районах.

Фото: Facebook / Vice Mayer James Yap Jr.

Разрушены дома, школы и дороги

Эпицентр землетрясения находился у южного побережья архипелага. Наибольший ущерб зафиксирован на острове Минданао.

Особенно сильно пострадал город Генерал-Сантос с населением около 700 тысяч человек. Здесь повреждены государственные учреждения, школы и объекты инфраструктуры.

По данным филиппинской газеты Philstar, полностью разрушены не менее 1500 жилых домов.

Кроме того, сотни тысяч жителей остаются без электроснабжения.

Оползень унес жизни людей

Серьезный ущерб зафиксирован и в других регионах страны.

В провинции Саранггани несколько человек погибли в результате оползня, который обрушился на горную деревню и засыпал жилые дома.

Многие дороги в пострадавших районах разрушены или заблокированы, что осложняет работу спасательных служб и доставку гуманитарной помощи.

Сохраняется угроза новых обрушений

Власти предупреждают, что многие здания, поврежденные землетрясением, остаются опасными и могут обрушиться в любой момент.

Для жителей, которые не могут вернуться в свои дома, организуются временные лагеря и палаточные городки.

Спасатели продолжают обследовать разрушенные здания и искать возможных пострадавших под завалами.

Мощное землетрясение на Филиппинах стало одной из самых разрушительных природных катастроф последних лет для страны. Число жертв может увеличиться по мере проведения спасательных работ, а десяткам тысяч людей еще предстоит справляться с последствиями стихии и восстанавливать разрушенную инфраструктуру.