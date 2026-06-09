Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила в Брюсселе очередной, 21-й, пакет санкций против РФ. Меры включают запрет на въезд в ЕС для бывших комбатантов, воевавших на стороне Москвы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) представила во вторник, 9 июня, 21-й пакет антивоенных санкций в отношении России передает корреспондентка DW в Брюсселе. В него, в частности, входит запрет на въезд на территорию Евросоюза для участников войны России против Украины. Еврокомиссия предлагает запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских вооруженных силах с начала полномасштабной войны против Украины. "Европа остается закрытой для всех, кто участвовал во вторжении в Украину", - заявила фон дер Ляйен, выступая перед журналистами. Другие ограничения должны затронуть энергетику, финансовый сектор, торговлю и впервые - рыболовство.

"Цель нашего пакета абсолютно ясна: мы хотим в полной мере сохранить интенсивность наших санкций", - учочнила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, действующие ограничительные меры уже оказывают давление на российскую экономику: доходы РФ от энергоносителей в начале 2026 года снизились примерно на 40 процентов.

В энергетическом секторе Еврокомиссия предлагает добавить в санкционный список еще 30 судов российского "теневого флота" - в дополнение к 632 уже попавшим под ограничения. Впервые ЕС также намерен ввести меры против судов, которые помогают "теневому флоту", например предоставляя услуги по заправке. Под ограничения могут попасть и объекты инфраструктуры, связанные с торговлей и переработкой российской нефти.

Брюссель предлагает расширить запрет на операции еще на 31 российский банк

В финансовой сфере Брюссель предлагает расширить запрет на операции еще на 31 российский банк, а также на 20 банков, криптокомпаний и нефтетрейдеров в третьих странах, которые помогают обходить санкции.

Кроме того, пакет предусматривает новые ограничения на экспорт товаров и технологий, используемых российским ВПК, в том числе компонентов для дронов. Также предлагаются новые запреты на импорт ряда товаров из России на сумму около 60 млн евро.

Впервые санкции могут затронуть рыболовный сектор: Еврокомиссия предлагает ограничить импорт ряда рыбных продуктов и полностью запретить импорт некоторых из них.

Теперь пакет должны единогласно утвердить страны ЕС. Представители ЕК неоднократно подчеркивали, что при подготовке каждого нового санкционного пакета Брюссель ищет способы закрыть существующие лазейки и усилить давление на Россию. Цель Евросоюза - максимально ограничить доходы, которые позволяют России продолжать войну против Украины.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ее служба готовит ко встрече глав МИД стран - членов ЕС, которая состоится 15 июня в Брюсселе, дополнение к черному списку из 80 физических лиц и организаций, "связанных с оборонным комплексом" и российскими СМИ.