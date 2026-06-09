МВД сообщает, что меры "привели к желанной цели".

Правительство постановило, что восточная граница Финляндии по-прежнему будет оставаться закрытой. Конечный срок этого решения не установлен – оно действует до особого распоряжения.

Госсовет принял решение о продлении закрытия границы и централизации подачи заявлений на международную защиту сегодня, 4 июня. Новое постановление отменяет решение, принятое в апреле 2024 года.

Министерство внутренних дел сообщает, что закрытие границ привело к желаемой цели: так называемая инструментализированная миграция на восточной границе прекратилась.

Пункты пропуска на границе между Финляндией и Россией закрыты уже с декабря 2023 года. В настоящее время разрешено только железнодорожное грузовое сообщение через пограничную станцию Вайниккала.

Явление может повториться

До закрытия восточной границы через пункты пропуска в Финляндию успели проникнуть граждане третьих стран без необходимых документов на въезд.

По данным министерства внутренних дел, направляемая миграция – один из способов России оказывать давление и влиять на безопасность и стабильность Финляндии и ЕС.

По мнению финских властей, угроза возобновления и расширения этого явления по-прежнему существует. Это создало бы серьёзную угрозу национальной безопасности Финляндии и общественному порядку в стране.

Подача заявлений на международную защиту централизована на открытых пунктах пропуска на внешних границах Финляндии для воздушного и морского сообщения.