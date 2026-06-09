В США бьют тревогу из-за демографической ямы. Насколько проблема критична?

В 2025 году в США родилось около 3,6 млн детей, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Из 1 000 женщин репродуктивного возраста родили только 53. Этот показатель снижается примерно на 1% уже почти 20 лет, - сообщает RTVI US.

Резко сократилось количество родов у женщин возрасте до 20 лет — минус 72% с 2007 года. Женщины сегодня рожают позже и меньше: чаще всего — в возрасте 35-44 лет.

Эксперты прогнозируют серьезные последствия: сокращение рабочей силы, замедление роста производительности труда, бюджетное давление из-за выхода бэби-бумеров на пенсию и кризис фонда соцобеспечения. В школах будет некому учиться — по прогнозам, в 2041 году выпускников станет на 13% меньше. Один из отложенных итогов — общее снижение уровня жизни.

Правительство пытается бороться с кризисом. Так, в феврале 2025 года Дональд Трамп подписал указ по расширению доступа к ЭКО и снижению его стоимости. При этом CNN отмечает, что жесткая иммиграционная политика администрации может дополнительно усугублять демографические проблемы.