Бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса (69) переводят на прожиточный минимум по пенсии, пишет Mash. Чубайс уехал из России в 2022 году и ушел в отставку с поста спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями. По данным издания, большая часть его пенсии — 450 тыс. рублей в месяц (более 4500 евро в месяц) Чубайс будет направляться на погашение долга перед «Роснано». После удержаний ему будет оставаться прожиточный минимум пенсионера в Москве — 18 971 рубль (около 200 евро). За три года после отъезда на счетах Чубайса накопилось около 14 млн рублей.

Приставы в начале года возбудили исполнительное производство, в рамках которого был наложен арест на его активы. Издание связывает сокращение выплат с арестом счетов после вступления в силу решения суда о взыскании с бывшего руководителя и топ-менеджеров «Роснано» 5,6 млрд рублей по делу о гибких школьных планшетах Plastic Logic. Суд Москвы 4 апреля удовлетворил иск «Роснано» о солидарном взыскании с Чубайса убытков. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

В 2009 году Чубайс инициировал проект по созданию гибких планшетов для российской системы образования. Российская компания была создана в 2010 году в рамках совместного проекта с ирландской Plastic Logic для строительства в Зеленограде завода. «Роснано» инвестировала в проект 7,1 млрд рублей. Но в 2024 году ООО «Пластик Лоджик» была обанкрочена.

В феврале 2024 года издание «Агентство» сообщило, что Чубайс создаёт в Израиле «Центр российских исследований». По словам одного из собеседников издания, Чубайс получил аффилиацию с одним из университетов Тель-Авива и работает над проектом, в котором будет рассказывать о том, как российские либералы допустили происходящее в стране. В мае 2024 года было официально объявлено об открытии в университете Тель-Авива Центра российских исследований, Чубайс выступил «организатором группы спонсоров», сама структура будет «аполитичной». В штат вошли социолог Виктор Вахштайн, политолог и старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов, журналист и руководитель газеты Коммерсантъ Дмитрий Бутрин, а также литературовед Александр Архангельский. Основная задача центра — «комплексное исследование возможного будущего России на основе анализа событий ее недавнего прошлого».