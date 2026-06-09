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Израильтянину Чубайсу будут перечислять российскую пенсию в 200 евро 1 163

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путин шуточно назвал старого друга "Моше Израилевичем".

Гибкие школьные планшеты оказались финансовой аферой.

Бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса (69) переводят на прожиточный минимум по пенсии, пишет Mash. Чубайс уехал из России в 2022 году и ушел в отставку с поста спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями. По данным издания, большая часть его пенсии — 450 тыс. рублей в месяц (более 4500 евро в месяц) Чубайс будет направляться на погашение долга перед «Роснано». После удержаний ему будет оставаться прожиточный минимум пенсионера в Москве — 18 971 рубль (около 200 евро). За три года после отъезда на счетах Чубайса накопилось около 14 млн рублей.

Приставы в начале года возбудили исполнительное производство, в рамках которого был наложен арест на его активы. Издание связывает сокращение выплат с арестом счетов после вступления в силу решения суда о взыскании с бывшего руководителя и топ-менеджеров «Роснано» 5,6 млрд рублей по делу о гибких школьных планшетах Plastic Logic. Суд Москвы 4 апреля удовлетворил иск «Роснано» о солидарном взыскании с Чубайса убытков. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

В 2009 году Чубайс инициировал проект по созданию гибких планшетов для российской системы образования. Российская компания была создана в 2010 году в рамках совместного проекта с ирландской Plastic Logic для строительства в Зеленограде завода. «Роснано» инвестировала в проект 7,1 млрд рублей. Но в 2024 году ООО «Пластик Лоджик» была обанкрочена.

В феврале 2024 года издание «Агентство» сообщило, что Чубайс создаёт в Израиле «Центр российских исследований». По словам одного из собеседников издания, Чубайс получил аффилиацию с одним из университетов Тель-Авива и работает над проектом, в котором будет рассказывать о том, как российские либералы допустили происходящее в стране. В мае 2024 года было официально объявлено об открытии в университете Тель-Авива Центра российских исследований, Чубайс выступил «организатором группы спонсоров», сама структура будет «аполитичной». В штат вошли социолог Виктор Вахштайн, политолог и старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов, журналист и руководитель газеты Коммерсантъ Дмитрий Бутрин, а также литературовед Александр Архангельский. Основная задача центра — «комплексное исследование возможного будущего России на основе анализа событий ее недавнего прошлого».

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#Израиль #Чубайс #афера #арест
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