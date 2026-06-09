На западе Кубы произошло землетрясение магнитудой 6,2, которое ощущалось в нескольких провинциях страны, включая столицу Гавану. Испуганные жители покидали дома и выбегали на улицы, опасаясь новых толчков. По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений удалось избежать, однако специалисты отмечают, что столь мощные землетрясения для этого региона являются редкостью.

В понедельник днем по местному времени жители западной части Кубы пережили сильное землетрясение магнитудой 6,2. Первоначально сейсмологи оценивали его магнитуду в 6,5, однако позднее показатель был уточнен.

Эпицентр находился в Карибском море, примерно в 142 километрах к северу от муниципалитета Минас-де-Матахамбре в провинции Пинар-дель-Рио. Очаг землетрясения залегал на глубине около 20 километров.

Жители выбегали на улицы

Подземные толчки ощущались не только в провинции Пинар-дель-Рио, но также в Матансасе и столичном регионе Гаваны. Многие жители, встревоженные внезапной тряской, поспешили покинуть свои дома и вышли на улицы.

Местные СМИ сообщают, что на данный момент сведений о погибших или серьезно пострадавших не поступало. Также не зафиксировано крупных разрушений инфраструктуры.

Необычно сильное землетрясение для региона

По словам специалистов, землетрясение оказалось необычно мощным для западной части Кубы. Именно поэтому оно привлекло особое внимание сейсмологов, которые продолжают анализировать произошедшее и следить за возможными повторными толчками.

Власти и экстренные службы продолжают оценивать ситуацию в пострадавших районах. Несмотря на отсутствие сообщений о серьезном ущербе, произошедшее стало напоминанием о том, что даже относительно спокойные сейсмические зоны не застрахованы от сильных подземных толчков.