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Кулбергс и Зеленский подписали договор 0 161

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс

В Таллине, во время саммита Балтийских и Северных стран (NB8) премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и президент Украины Володимир Зеленский (Volodymyr Zelenskyy) подписали соглашение между двумя странами о всеобъемлющем сотрудничестве в сфере обороны, обеспечив перенятие украинским опытом защиты воздушного пространства от атак дронов.

Как сообщает пресс-секретарь премьер-министра Латвии Андриса Кулбергс, в рамках соглашения Украина обязалась "оказать поддержку в переносе экспертизы, особенно в контексте беспилотных систем и противовоздушной обороны, поделившись уникальным военным и гражданским опытом Украины. Украина обещает также поддержку экспорта продуктов для расширения возможностей Национальных вооруженных сил. В случаях оказания поддержки украинской индустрии стороны рассмотрят возможности совместного производства, локализации и переноса технологий."

"Украина сейчас лучше всех в мире знает, как бороться с дронами. Это соглашение позволит укрепить обороноспособность латвийских антидронов. Подписывая договор о сотрудничестве, мы сошлись во мнении, что в выполнении соглашения силы обороны двух стран будут тесно сотрудничать, так как обмен знаниями, опытом и ресурсами позволяет нам быть намного эффективнее в укреплении обороны своей страны", - отметил Андрис Кулбергс.

Важнейшими элементами военной поддержки соглашения являются дальнейшее сотрудничество Латвии с Украиной в области исследования и разработки новых военных технологий, оказание поддержки Украине в течение последующего 10-летнего периода, при решении конкретных видов и объемов ежегодно отдельно. Кроме того, сотрудничество в обмене разведывательной информацией, обеспечение экспортных лицензий на закупки для нужд Национальных вооруженных сил, сотрудничество после войны, в том числе обмен опытом и сотрудничество в восстановлении Украины, особенно в восстановлении инфраструктуры, связанной с обороной, таких как коммуникационные сети, логистическая инфраструктура и оборудование военной индустрии. Любые бюджетные обязательства со стороны Латвии будут обеспечиваться только четким утверждением правительства, а при необходимости и Сейма.

Правительство Андриса Кулбергса намерено сосредоточиться на работах, которые можно выполнить 14. Во время Сейма партнеры договорились о конкретном списке приоритетно выполняемых работ. Одним из важных приоритетов определена безопасность страны, в том числе поддержка служб обороны и внутренних дел для укрепления границы, противовоздушной обороны, укрепления внутренней и внешней безопасности страны.

Одна из задач, которую правительство намерено реализовать, - содействие внедрению в службы обороны и внутренних дел современных технологий с оснащением дополнительными беспилотными системами и организацией совместного обучения служб по использованию современных технологий и беспилотных систем. Планируется также создать эффективную систему детекции беспилотных летательных аппаратов и усовершенствовать системы противовоздушной обороны и электронных военных действий, уделяя особое внимание приграничным самоуправлениям.

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#Украина #Латвия #безопасность #оборона #дроны #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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