В Беларуси задержан гражданин Литвы, старообрядческий священнослужитель, прибывший на религиозные мероприятия местной общины. Литовские власти подтвердили факт задержания, однако белорусская сторона пока не дала официальных комментариев.

В Поставском районе Беларуси задержан гражданин Литвы, старообрядческий священнослужитель. Об этом сообщил литовский общественный вещатель LRT.

По информации портала, задержание произошло в деревне Кукляны во время богослужения на праздник Троицы. Священник приехал в Беларусь для участия в мероприятиях местной старообрядческой общины.

По неофициальным данным, причиной задержания могли стать подозрения, связанные с возможной подделкой документов при регистрации религиозной общины. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Министерство иностранных дел Литвы подтвердило, что получило информацию о задержании литовского гражданина. В то же время ведомство отказалось раскрывать личность задержанного, ссылаясь на требования защиты персональных данных.

Секретарь Высшего совета Древлеправославной Поморской Церкви Литвы и заместитель председателя Вильнюсской старообрядческой общины Евгений Григорьев сообщил, что задержанный хорошо известен в старообрядческой среде и ранее был связан с Перелозской общиной.

Для литовских властей подобные случаи традиционно требуют консульского сопровождения и выяснения обстоятельств задержания граждан страны за рубежом.

Пока остаётся неясным, предъявлены ли священнослужителю какие-либо обвинения и какой процессуальный статус он имеет в настоящее время. Белорусские государственные органы к настоящему моменту не публиковали официальной информации о задержании, поэтому многие обстоятельства произошедшего остаются неизвестными.

Ожидается, что дополнительная информация может появиться после официальных комментариев белорусских властей или дипломатических служб Литвы.