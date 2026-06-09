Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Литовского священника задержали в Беларуси: официальных объяснений пока нет 0 108

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Старообрядческая церковь и государственные флаги Литвы и Беларуси

Иллюстрация: BB.lv/AI.

ФОТО: Global Look Press

В Беларуси задержан гражданин Литвы, старообрядческий священнослужитель, прибывший на религиозные мероприятия местной общины. Литовские власти подтвердили факт задержания, однако белорусская сторона пока не дала официальных комментариев.

В Поставском районе Беларуси задержан гражданин Литвы, старообрядческий священнослужитель. Об этом сообщил литовский общественный вещатель LRT.

По информации портала, задержание произошло в деревне Кукляны во время богослужения на праздник Троицы. Священник приехал в Беларусь для участия в мероприятиях местной старообрядческой общины.

По неофициальным данным, причиной задержания могли стать подозрения, связанные с возможной подделкой документов при регистрации религиозной общины. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Министерство иностранных дел Литвы подтвердило, что получило информацию о задержании литовского гражданина. В то же время ведомство отказалось раскрывать личность задержанного, ссылаясь на требования защиты персональных данных.

Секретарь Высшего совета Древлеправославной Поморской Церкви Литвы и заместитель председателя Вильнюсской старообрядческой общины Евгений Григорьев сообщил, что задержанный хорошо известен в старообрядческой среде и ранее был связан с Перелозской общиной.

Для литовских властей подобные случаи традиционно требуют консульского сопровождения и выяснения обстоятельств задержания граждан страны за рубежом.

Пока остаётся неясным, предъявлены ли священнослужителю какие-либо обвинения и какой процессуальный статус он имеет в настоящее время. Белорусские государственные органы к настоящему моменту не публиковали официальной информации о задержании, поэтому многие обстоятельства произошедшего остаются неизвестными.

Ожидается, что дополнительная информация может появиться после официальных комментариев белорусских властей или дипломатических служб Литвы.

×
Читайте нас также:
#Литва #религия #дипломатия #переговоры #задержание #Беларусь #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пентагон.
Изображение к статье: На Филиппинах продолжает расти число жертв мощного землетрясения. Иконка видео
Изображение к статье: Онджей Кнотек (слева) стал одним из лоббистов интересов Москвы в Брюсселе. Иконка видео
Изображение к статье: Дональд Трамп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Агенскалнский рынок
Культура &
Изображение к статье: Люди загорают на Луцавсале в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Путин шуточно назвал старого друга "Моше Израилевичем". Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Повреждения от дронов в Киеве
Политика
Изображение к статье: Израильский патруль в арабском населенном пункте. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Напитки и канапе
Бизнес
Изображение к статье: Агенскалнский рынок
Культура &
Изображение к статье: Люди загорают на Луцавсале в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Путин шуточно назвал старого друга "Моше Израилевичем". Иконка видео
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео