Как сообщило во вторник Министерство обороны, Агентство оборонных ресурсов подписало контракт с компанией Veho Lietuva, представляющей Mercedes-Benz Group AG и Daimler AG.

Парк военной техники Литвы пополнят военные внедорожники MB G-Class, а также грузовики MB Unimog, MB Zetros и MB Arocs.

Проект частично финансируется за счет средств программы SAFE Европейского союза, поставка транспортных средств запланирована на 2026-2032 годы.

По данным министерства, новая техника усилит логистические возможности литовской армии и обеспечит развитие оперативного потенциала Первой дивизии.

«Это приобретение является одной из крупнейших инвестиций в логистические возможности литовской армии. Новая техника обеспечит эффективное перемещение войск, вооружения и запасов, а также усилит готовность национальной дивизии к выполнению задач в мирное время, в период кризисов и во время войны», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что производитель был выбран с целью обеспечения совместимости с уже используемым парком армейской техники, снижения затрат на эксплуатацию, обучение и обслуживание, а также для эффективного использования оборудования.

Ранее сообщалось, что Литва планирует сформировать пехотную дивизию к 2030 году.