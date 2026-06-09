Болгария официально прекратила поставки оружия и военной техники Украине. С соответствующим заявлением во вторник, 9 июня, выступил министр обороны страны Димитар Стоянов. Данное решение отразило смену политического курса Софии после состоявшихся в апреле парламентских выборов, на которых победу одержала коалиция премьер-министра Румена Радева, известного своей критической позицией по отношению к военной помощи Киеву. Об этом сообщило издание Politico.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что конфликт в Украине невозможно разрешить военным путем на поле боя. По словам Стоянова, наблюдается затяжная война на истощение, и дальнейшее накопление вооружений приведет исключительно к росту человеческих жертв, в связи с чем сторонам пришло время сесть за стол переговоров. Стоит отметить, что с момента начала полномасштабных военных действий в 2022 году Болгария успела передать Киеву 13 пакетов военной помощи, однако теперь глава правительства Румен Радев назвал украинские усилия в данном противостоянии бесперспективными.

Премьер-министр Болгарии, являющийся в прошлом военным летчиком-истребителем, регулярно ссылался на свой армейский опыт, аргументируя необходимость скорейшего начала мирных переговоров между Украиной и Россией. Ранее, в мае, Радев выступал с предложением, чтобы Европейский союз официально взял на себя роль лидера в организации этого мирного процесса.

Несмотря на то, что новое болгарское руководство заняло более сдержанную позицию по отношению к поддержке Киева, власти в Софии стремились избегать открытой конфронтации с Брюсселем из-за украинского вопроса. Это обусловлено тем, что Болгария остается беднейшей страной Евросоюза и критически зависит от финансовой поддержки и дотаций со стороны ЕС.

Одновременно с прекращением помощи Украине министр обороны Димитар Стоянов представил новый правительственный план, согласно которому военные расходы Болгарии будут увеличены до рекордных 5 процентов от ВВП, что существенно превышает установленный НАТО стандарт.