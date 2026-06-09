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«Мы на финишной прямой»: Трамп заявил о скором соглашении по Ближнему Востоку 0 73

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке находятся на завершающем этапе. По его словам, соглашение может быть достигнуто уже в течение ближайших двух-трёх дней.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о скором достижении соглашения по ситуации на Ближнем Востоке. Выступая перед журналистами на борту президентского самолёта по пути из Нью-Йорка в Вашингтон, он сообщил, что переговорный процесс находится на финальной стадии.

«Мы находимся на финишной прямой к достижению очень, очень хорошего соглашения», — сказал глава Белого дома.

Отвечая на вопрос о возможных сроках, Трамп уточнил, что речь идёт не о неделях, а, вероятно, о ближайших днях. По его оценке, для достижения договорённостей может потребоваться ещё «два или три дня».

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся контактов между США и Ираном, которые Вашингтон рассматривает как важную часть усилий по снижению напряжённости в регионе.

Для международного сообщества любые признаки прогресса имеют особое значение, поскольку ситуация на Ближнем Востоке напрямую влияет на вопросы безопасности, энергетические рынки и мировую экономику.

В то же время подобные заявления Трамп делает не впервые. В последние месяцы американский президент неоднократно говорил о скором успехе переговоров с Ираном и возможности достижения соглашения в ближайшем будущем.

Пока ни один из ранее озвученных сроков не привёл к подписанию окончательных договорённостей. Поэтому участники переговорного процесса и наблюдатели предпочитают дождаться конкретных результатов.

Останутся ли нынешние прогнозы более точными, станет ясно уже в ближайшие дни.

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#Иран #США #ближний восток #Дональд Трамп #безопасность #переговоры #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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