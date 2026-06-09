Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир заявил израильскому руководству, что в случае достижения соглашения о прекращении огня с Ливаном, лучше заключить его немедленно, нежели в ближайшем будущем на аналогичных условиях.

"Если нам придется прийти к прекращению огня на условиях, согласованных в Вашингтоне, то лучше сделать это сейчас, а не через несколько месяцев", – цитирует 12-й канал ИТВ заявление Замира, сделанное не для прессы.

"Кан" уточняет, что данные комментарии прозвучали на заседании военно-политического кабинета. Замир пояснил министрам: если соглашения можно достичь "на приемлемых для нас условиях", то оперативно подписать его сейчас выгоднее, чем прийти к тому же результату месяц спустя.

Кроме того, по информации 12-го канала, в ходе встречи с мэрами городов и главами местных советов северных приграничных населенных пунктов Замир подчеркнул, что "Хизбалла" не уничтожена, но сейчас она слаба как никогда", добавив, что угроза наземного вторжения со стороны Ливана полностью ликвидирована.

ЦАХАЛ контролирует "буферную зону" на юге Ливана и на юго-западе Сирии и время от времени наносит удары по целям и проводит операции на территории этих стран.

В Газе формально действует режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 50% территории сектора). В ответ на нарушения ЦАХАЛ атакует террористов.