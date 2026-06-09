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Насколько сокращается торговля ЕС с США? 0 73

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
Euronews
Изображение к статье: контейнеры
ФОТО: pixabay

Экспорт в США сократился почти на треть в первые три месяца 2026 года, пока ЕС готовится выполнить свою часть торгового соглашения с Вашингтоном.

Влияние пошлин Трампа на рынок ЕС уже становится ощутимым: негативная динамика торговли с США уступает по масштабам лишь падению торговли с Ираном.

В первые три месяца 2026 года стоимость товарооборота ЕС с США в денежном выражении сократилась на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Евростат.

В августе 2025 года США вынудили ЕС заключить торговое соглашение, введя 15‑процентные пошлины на ряд товаров.

Администрация Трампа объяснила этот шаг, ссылаясь на дефицит торговли с ЕС более чем в 300 млрд евро.

Дефицит США в торговле товарами с ЕС действительно существует, однако он составляет около 200 млрд евро.

Однако его компенсирует стоимость экспорта американских услуг в ЕС, в результате чего общий торговый профицит ЕС сокращается до всего лишь 21 млрд евро.

С кем ещё сократилась торговля?

Пошлины ударили по таким ключевым европейским отраслям как автомобилестроение, фармацевтика, производство полупроводников, а также винодельческая и сыродельная промышленность.

Пока ЕС готовится выполнить свою часть договорённостей, США остаются его крупнейшим экспортным рынком: на них приходится около 120 млрд евро, или примерно 19% общей стоимости экспорта товаров блока.

Однако падение торговли с Вашингтоном внесло вклад в снижение общей стоимости экспорта ЕС в другие страны мира на 9% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Экспорт сократился — хотя и не так резко — и по другим ключевым направлениям: в Китай (на 8%) и Турцию (на 8%). Наибольшее падение зафиксировано в торговле с Ираном: минус 44%, главным образом из‑за санкций, связанных с его ядерной программой, поддержкой России и нарушениями прав человека.

Есть и позитивные новости: в первом квартале 2026 года экспорт в Индонезию вырос на 23%.

Это стало следствием завершения переговоров по новому торговому соглашению CEPA — Всеобъемлющему соглашению об экономическом партнёрстве, которое предусматривает снижение или отмену пошлин на большинство экспортных товаров ЕС, а также упрощение таможенных процедур.

Ожидается, что соглашение вступит в силу позже в этом году или в 2027 году.

Экспорт также вырос, хотя и менее существенно, в Индию (на 1,8%) и в Великобританию (на 2,3%). После США вторым по значимости рынком сбыта для ЕС остаётся Великобритания (14%), далее следуют Швейцария (9 %), Китай (7%) и Турция (4%).

Новые пошлины на горизонте?

Однако торговая война между Европой и Вашингтоном, похоже, ещё не закончилась.

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#США #торговля #ЕС #экспорт #экономика #торговая война #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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