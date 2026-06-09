Война в Украине сравнялась по длительности с Первой мировой, подсчитал немецкий историк Йорн Леонгард и предрек ей "кровавый конец". Леонхард - профессор Фрайбургского университета, доктор исторических наук. По его подсчетам, Первая мировая война продлилась 1568 дней: с 28 июля 1914 по 11 ноября 1918 года. В случае вторжения РФ в Украину этот рубеж будет достигнут уже 10 июня.

"Долгие войны особенно трудно закончить. Долгая война сама себе создает динамику - будь то экспансия в другие страны или внедрение новых технологий. В Первой мировой мы видим это на примере подлодок или отравляющих газов, а в конце - бомбардировщиков и танков. В Украине это война беспилотников и роботов. Подобная динамика не наблюдается в коротких войнах. Долгая война также влечет огромные затраты ресурсов и крайне высокие потери, что затрудняет поиск уступок", - сказал Леонхард немецкому телеканалу ntv.

По оценке историка, после окончания войны и Владимир Зеленский, и Владимир Путин могут столкнуться с "мифом об ударе в спину", как власти Германии после Первой мировой. Тогда внутри страны ходила легенда, что немецкая армия якобы была побеждена не извне, а изнутри из-за предательства политиков, оппозиции и левых сил. Эти "внутренние враги", согласно легенде, сломали волю немцев к победе и заставили их капитулировать. Еще одним уроком Леонхард назвал то, что у таких долгих войн "конец почти такой же кровавый, как и начало".

"Я бы не исключал, что это проявится и в российско-украинской войне до достижения первых уступок: массированная эскалация насилия, чтобы продемонстрировать противнику, на что мы еще способны", - спрогнозировал историк.