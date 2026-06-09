Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Окончание войны будет кровавым» 0 248

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: танк на войне в Украине

танк на войне в Украине

"Долгие войны особенно трудно закончить". - историк.

Война в Украине сравнялась по длительности с Первой мировой, подсчитал немецкий историк Йорн Леонгард и предрек ей "кровавый конец". Леонхард - профессор Фрайбургского университета, доктор исторических наук. По его подсчетам, Первая мировая война продлилась 1568 дней: с 28 июля 1914 по 11 ноября 1918 года. В случае вторжения РФ в Украину этот рубеж будет достигнут уже 10 июня.

"Долгие войны особенно трудно закончить. Долгая война сама себе создает динамику - будь то экспансия в другие страны или внедрение новых технологий. В Первой мировой мы видим это на примере подлодок или отравляющих газов, а в конце - бомбардировщиков и танков. В Украине это война беспилотников и роботов. Подобная динамика не наблюдается в коротких войнах. Долгая война также влечет огромные затраты ресурсов и крайне высокие потери, что затрудняет поиск уступок", - сказал Леонхард немецкому телеканалу ntv.

По оценке историка, после окончания войны и Владимир Зеленский, и Владимир Путин могут столкнуться с "мифом об ударе в спину", как власти Германии после Первой мировой. Тогда внутри страны ходила легенда, что немецкая армия якобы была побеждена не извне, а изнутри из-за предательства политиков, оппозиции и левых сил. Эти "внутренние враги", согласно легенде, сломали волю немцев к победе и заставили их капитулировать. Еще одним уроком Леонхард назвал то, что у таких долгих войн "конец почти такой же кровавый, как и начало".

"Я бы не исключал, что это проявится и в российско-украинской войне до достижения первых уступок: массированная эскалация насилия, чтобы продемонстрировать противнику, на что мы еще способны", - спрогнозировал историк.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #история #Украина #война #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зачем куда-то спешить, когда есть подушка безопасности. Иконка видео
Изображение к статье: Путин шуточно назвал старого друга "Моше Израилевичем". Иконка видео
Изображение к статье: Израильский патруль в арабском населенном пункте. Иконка видео
Изображение к статье: Дональд Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Река, облака
Наша Латвия
Изображение к статье: маленький ребенок в поле
В мире
Изображение к статье: Эвика Силиня
Политика
Изображение к статье: Агата Муцениеце и ее мама Нонна.
Lifenews
Изображение к статье: Граница РФ и Грузии
В мире
Изображение к статье: Звезда со счастливыми работниками общепита. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Река, облака
Наша Латвия
Изображение к статье: маленький ребенок в поле
В мире
Изображение к статье: Эвика Силиня
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео