Deloitte представила результаты ежегодного опроса, и основанный на них портрет современной молодежи выглядит так: среднестатистический зумер и миллениал откладывает покупку жилья и вступление в брак, не ставит лидерство во главу угла, использует ИИ и стремится к балансу. Таков глобальный тренд Maybe Later (с англ. — «может, позже»).

Представители поколений Z и Y переосмысливают понятие успешности. И если раньше для многих слово «успех» означало доказательство своих способностей и приоритет труда, то сейчас эта идея уходит на второй план. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании Deloitte на основе данных ежегодного опроса, в котором приняли участие 22 500 зумеров (родившихся в период с января 1995 года по декабрь 2007 года) и миллениалов (с января 1983 года по декабрь 1994 года) из 44 стран, а также качественных интервью руководителей предприятий.

Особенно этот сдвиг заметен в отношении к лидерству — лишь 6% говорят, что достижение руководящей должности является их главной целью сегодня. Многие связывают лидерские роли со стрессом и выгоранием, чрезмерной ответственностью и опасениями по поводу баланса между работой и личной жизнью. Однако молодежь не отказывается от этой цели полностью — 76% зумеров и 67% миллениалов говорят, что хотят стать руководителями на каком-то этапе своей карьеры. Амбиции есть, но баланс и благополучие — важнее.

Главной проблемой для обоих поколений пятый год подряд остаются деньги. Финансовое давление привело к явлению, которое в отчете Deloitte назвали Maybe Later (с англ. — «может, позже»): несмотря на амбиции, денежная ситуация сдвигает сроки достижения важных жизненных целей. Более половины представителей поколения Z (55%) и миллениалов (52%) говорят, что откладывают создание семьи, получение образования или открытие бизнеса из-за своего финансового положения. Но, несмотря на мрачную картину, надежда на светлое будущее не гаснет — 53% представителей поколения Z и 45% Y ожидают, что их личное финансовое положение улучшится в течение следующего года.

В Deloitte не обошли стороной и тему развития искусственного интеллекта (ИИ). Почти три четверти зумеров и миллениалов (74%) используют ИИ в своей повседневной работе, что значительно больше, чем в прошлом году (57 и 56% соответственно). К тому же молодые люди считают, что они адаптируются к работе с ИИ быстрее, чем их работодатели. При этом на фоне все более активного внедрения технологий в работу и жизнь респонденты (58% представителей зумеров и 54% миллениалов) сталкиваются с цифровой усталостью, вызванной постоянными уведомлениями, необходимостью переключаться и использовать множество платформ.

Согласно данным исследования Deloitte, три четверти зумеров и миллениалов по всему миру уже используют в работе ИИ, который превращается из простого инструмента в равноправного партнера, навигатора по жизни и карьере.