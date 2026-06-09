Необычный инцидент произошел у знаменитого дворца Цвингер в немецком Дрездене. 35-летний гражданин Польши решил порыбачить в историческом дворцовом пруду, а проверка показала, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Необычная идея 35-летнего поляка, который решил заняться рыбалкой у дворца Цвингер в немецком Дрездене, привела к вмешательству полиции. Инцидент, в котором соединились увлечение рыбалкой и значительное количество выпитого алкоголя, закончился задержанием мужчины, сообщает polsatnews.

Поляк задержан в Дрездене за рыбалку в пруду у дворца Цвингер

В воскресенье у одной из главных достопримечательностей Дрездена — барочного дворца Цвингер, окружённого прудом, который когда-то служил рвом, — произошёл инцидент с участием 35-летнего гражданина Польши.

Около 16:00 один из прохожих заметил мужчину, ловившего рыбу в дворцовом пруду.

Архитектурный ансамбль Цвингер считается одним из наиболее выдающихся памятников позднего барокко в Европе. Возможно, именно это побудило очевидца вызвать полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей. По их словам, незадолго до приезда полиции мужчине удалось поймать рыбу, однако затем он выпустил её обратно в воду.

Полицейские также провели проверку на алкоголь. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови мужчины составляло около 2,7 промилле.

Именно состояние сильного алкогольного опьянения стало причиной его временного задержания. О дальнейшем развитии дела полиция пока не сообщила.

В пруду у дворца Цвингер, среди прочего, обитают карпы, которых летом специально разводят в этом водоёме.

Украинца депортировали из Польши после истории с пойманным сомом

В последнее время в Польше широкий резонанс получила ещё одна история, связанная с рыбалкой. Об этом недавно сообщал bb.lv

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены двое мужчин. Один из них поймал крупного сома в озере на варшавском районе Гоцлав. После этого рыбу поместили в багажник автомобиля без доступа к воде.

2 июня был задержан предполагаемый виновник происшествия — 57-летний гражданин Украины. Позднее его депортировали из Польши.

Кроме того, мужчине запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны сроком на пять лет.

Как сообщили в Пограничной службе Польши, решение было исполнено незамедлительно.

«Учитывая характер дела, решению был придан статус немедленного исполнения. В тот же день сотрудники Пограничной службы доставили мужчину к автомобильному пункту пропуска в Дорогуске, где было осуществлено принудительное исполнение решения и передача иностранца за пределы Республики Польша», — говорится в сообщении ведомства.

В Пограничной службе также заявили, что пребывание 57-летнего мужчины на территории Польши «представляет угрозу общественному порядку».