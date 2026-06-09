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Politico: Европарламент стал гнездом российской пропаганды 0 223

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Онджей Кнотек (слева) стал одним из лоббистов интересов Москвы в Брюсселе.

Организаторов мероприятия в Украине считают госизменниками.

Чешский евродепутат от партии ANO Ондржей Кнотек организовал в Европейском парламенте мероприятие с участием организации, которую называют пророссийской и обвиняют в продвижении псевдонауки и конспирологических теорий об инопланетянах. По данным брюссельского издания Politico, несколько чешских и словацких евродепутатов подали жалобу против присутствия этой спорной организации на территории парламента. Однако ответственный орган заявил об отсутствии достаточных оснований для начала расследования. Ондржей Кнотек в комментариях агентству ČTK также отверг критику.

В феврале 2026 г. организация AllatRa Global Research Center провела конференцию на тему нанопластика, в организации которой принял участие чешский евродепутат Ондржей Кнотек, принадлежащий к фракции «Патриоты за Европу». На мероприятии выступил американский пастор Марк Бернс, духовный советник Дональда Трампа. Сама организация характеризует себя как «международный исследовательский аналитический центр, занимающийся глобальными рисками, системными вызовами в области окружающей среды, правами человека и свободами».

«Глобальный исследовательский центр связан с религиозным движением «АллатРа», основанным в Украине, а сейчас базирующимся в Соединенных Штатах. Службы безопасности Украины обвинили центр в «оправдании вооруженной агрессии России» и заявили, что он «публично продвигал кремлевские нарративы… под видом „миссионерской деятельности». В основополагающих текстах «АллатРа» говорится, что инопланетные существа издавна оказывали влияние на жизнь человека. «Новая Газета Европа» сообщила: группа утверждает, что все славянские народы "в будущем объединятся, в основном благодаря волшебному спасителю, человеку, описание которого напоминает Владимира Путина"», – пишет Politico.

Соучредитель организации Игорь Данилов находится в Украине под следствием по подозрению в государственной измене, участии в преступной организации и угрозе национальной безопасности. По данным Politico, представители «АллатРа», отвергли обвинения, что организация является пророссийской или связана с российскими дезинформационными сетями. Они добавили, что группа осуждает вооруженную агрессию России против Украины. Они также указали на то, что в России «АллатРа» была объявлена экстремистской организацией, и напомнили о решении киевского суда, который отклонил запрет на деятельность центра. На вопрос, касающийся веры в инопланетян, прямого ответа не они не дали, отвергнув утверждения о псевдонауке и теориях заговора.

Критику отверг и Ондржей Кнотек. «Речь шла только о нанопластике, там не прозвучало ни одного российского или антиукраинского нарратива», – заявил чешский евродепутат.

Жалобу против присутствия «АллатРа» в Европарламенте подали чешские евродепутаты Дануше Нерудова и Ян Фарский (STAN) из фракции Европейской народной партии, а также словацкий евродепутат Мартин Гойсик. По их словам, «АллатРа» «неоднократно характеризовалась как организация с пророссийскими взглядами и связями с дезинформационными сетями России».

Депутаты и группы могут проводить мероприятия в помещениях Европарламента в сотрудничестве с частными компаниями и физическими лицами. Для этих целей у них выделена часть бюджета, и они могут запрашивать у соответствующих органов Европарламента услуги переводчиков и аренду залов.

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#пропаганда #дезинформация #инопланетяне #Европейский парламент
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