Министерство обороны США расширило список китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, имеют связи с вооруженными силами КНР. В обновленный перечень вошли Alibaba, BYD, Baidu и ряд других технологических компаний. Решение уже вызвало резкую реакцию Пекина и самих корпораций.

Министерство обороны США включило ряд крупных китайских компаний, в том числе Alibaba, BYD и Baidu, в список организаций, которые, по версии Пентагона, связаны с китайскими вооруженными силами, сообщает NOS.

После внесения в этот перечень компании не смогут претендовать на контракты с Министерством обороны США.

Что представляет собой список Пентагона

Так называемый список 1260H был создан в 2021 году. Его цель — выявление китайских компаний, которые, по мнению американских властей, имеют связи с Народно-освободительной армией Китая, даже если не находятся под ее прямым управлением.

Попадание в перечень не означает запрет на продажу товаров или услуг в США. Однако американским военным структурам запрещается сотрудничать с такими компаниями и закупать их продукцию.

Комитет Палаты представителей США по Китаю, который участвовал в подготовке рекомендаций по обновлению списка, заявил, что новый перечень должен стать предупреждением для американского бизнеса и государственных структур.

По мнению членов комитета, указанные компании сотрудничают с китайскими военными структурами способами, которые противоречат интересам национальной безопасности США.

Под ограничения попали крупнейшие китайские корпорации

Помимо Alibaba, владеющей популярной торговой платформой AliExpress, в обновленный список вошли производитель электромобилей BYD, интернет-гигант Baidu, компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, производства микросхем и робототехники.

После последнего обновления в перечне Пентагона числится уже 188 китайских компаний.

Китайские компании намерены оспаривать решение

Представители китайского бизнеса резко раскритиковали действия Вашингтона.

Alibaba заявила, что не должна находиться в данном списке и намерена использовать все доступные юридические механизмы для защиты своей репутации.

В компании подчеркнули, что Alibaba не является военной организацией и не участвует в каких-либо военно-гражданских программах.

С аналогичными заявлениями выступили Baidu и биотехнологическая компания Wuxi AppTec. Они также считают включение в список необоснованным и намерены добиваться его пересмотра.

Новый виток напряженности между США и Китаем

Обновление списка многие аналитики рассматривают как очередной этап обострения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Примечательно, что менее месяца назад президент США Дональд Трамп посетил Китай с государственным визитом и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Тогда стороны обсуждали возможные торговые договоренности, однако конкретных соглашений по итогам встречи объявлено не было.

Пекин обвинил Вашингтон в дискриминации

Посольство Китая в Вашингтоне выступило с критикой решения американских властей.

Китайская сторона заявила, что США должны отказаться от практики составления «дискриминационных списков» и обеспечить китайским компаниям справедливые и равные условия работы на американском рынке.

В Пекине подчеркнули, что рассчитывают на создание недискриминационной деловой среды для китайского бизнеса.

Расширение черного списка Пентагона демонстрирует, что технологическое и экономическое соперничество между США и Китаем остается одним из ключевых факторов мировой политики. Несмотря на продолжающиеся дипломатические контакты, взаимное недоверие в вопросах безопасности и высоких технологий продолжает усиливаться, создавая новые препятствия для сотрудничества двух стран.