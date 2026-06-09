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Трамп пообещал ответить Ирану за сбитый американский вертолет 0 54

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: AH-64 Apache

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Иран сбил американский вертолёт Apache, который патрулировал Ормузский пролив ночью, и пообещал ответить, но не привёл других подробностей.

"Мне только что сообщили наши замечательные военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших сверхсовременных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом", – написал Трамп в соцсети.

Он отметил, что двое американских пилотов, участвовавших в инциденте, находятся в безопасности и не получили ранений.

"Однако Соединенные Штаты вынуждены ответить на это нападение", – добавил он.

Его заявление усугубило неопределенность относительно перспектив перемирия в войне в Персидском заливе, объявленного 8 апреля.

Беспилотник ВМС США нашел и спас двух членов экипажа вертолета, сообщили представители американских вооруженных сил. Центральное командование США сообщило, что вертолет AH-64 Apache был сбит около 3 часов утра во вторник по местному времени.

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#Иран #США #Дональд Трамп #вертолет #перемирие #нападение #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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