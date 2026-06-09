Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что соглашение с Ираном может быть достигнуто уже в ближайшие дни. При этом американские СМИ напоминают, что подобные заявления глава Белого дома делает регулярно с начала конфликта, однако прорыва в переговорах пока не произошло.

Выступая в понедельник вечером в Нью-Йорке после финала НБА, американский лидер сообщил, что переговоры продвигаются успешно и могут завершиться уже в течение ближайших двух-трех дней.

По данным Associated Press, Трамп не раскрыл деталей возможного соглашения, однако подчеркнул, что стороны находятся очень близко к его подписанию.

«У нас есть хорошие шансы заключить соглашение в течение двух-трех дней. Мы очень близки к подписанию очень хорошего, прочного и эффективного соглашения», — заявил президент США.

Трамп напомнил о военном сценарии

Во время общения с журналистами американский лидер также затронул тему возможного военного давления на Иран.

По словам Трампа, США могли бы нанести масштабные удары по иранской территории, однако такой сценарий привел бы к тяжелым последствиям.

«Если бы мы бомбили их — а мы могли бы сделать это очень легко — и продолжали удары еще две-три недели, от них практически ничего бы не осталось. Но Ормузский пролив оставался бы закрытым месяцами, а число жертв было бы огромным», — заявил глава Белого дома.

При этом Трамп не уточнил, какие именно договоренности обсуждаются сторонами и что позволяет ему столь оптимистично оценивать ход переговоров.

CNN напомнил о десятках аналогичных заявлений

Американский телеканал CNN обратил внимание, что президент США уже неоднократно говорил о близости соглашения с Тегераном.

По подсчетам журналистов, с начала конфликта Трамп как минимум 37 раз публично заявлял, что сделка находится на завершающей стадии или что Иран заинтересован в ее заключении.

Подобные заявления звучали во время пресс-конференций, интервью и публиковались в социальных сетях президента.

В частности, еще 7 апреля Трамп говорил, что стороны «очень продвинулись вперед» и для завершения переговоров потребуется около двух недель. Однако тогда соглашение так и не было подписано.

Автор анализа CNN Аарон Блейк отмечает, что в настоящее время отсутствуют убедительные признаки того, что переговорный процесс находится значительно ближе к финалу, чем несколько недель назад.

Тем не менее Трамп продолжает последовательно заявлять о скором дипломатическом прорыве.

Несмотря на очередное оптимистичное заявление Дональда Трампа, конкретных деталей будущего соглашения с Ираном пока не раскрывается. Эксперты отмечают, что подобные прогнозы звучат уже не первый месяц, поэтому реальные перспективы сделки станут понятнее лишь после появления официальных договоренностей между сторонами.