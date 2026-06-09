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Украинские удары дали эффект: Россия впервые признала проблемы с топливом 0 323

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: АЗС в России

Министерство энергетики России впервые официально признало, что атаки украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры привели к перебоям с поставками топлива в отдельных регионах страны. Для стабилизации ситуации власти создали специальную оперативную группу.

В России признали возникновение проблем с обеспечением топливом после серии атак украинских беспилотников на объекты нефтегазовой отрасли.

Как сообщило в понедельник Министерство энергетики РФ, предприятия топливно-энергетического комплекса столкнулись с увеличением числа воздушных атак, что привело к временным трудностям с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

Для координации работы с энергетическими компаниями создана специальная оперативная группа, задачей которой станет обеспечение стабильного снабжения топливом по всей территории России.

О проблемах в отрасли ранее косвенно сообщил и вице-премьер России Александр Новак. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он признал, что объёмы добычи нефти оказались ниже запланированных. По его словам, одной из причин стали внеплановые ремонтные работы на объектах отрасли.

Ранее ограничения на продажу бензина уже вводились в аннексированном Крыму и на оккупированной территории Луганской области.

Дополнительным свидетельством напряжённой ситуации на рынке стало решение российского правительства впервые ввести запрет на экспорт керосина. Пока ограничения установлены до конца ноября.

В последние месяцы Украина регулярно наносит удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и другим объектам энергетической инфраструктуры. Киев заявляет, что такие атаки направлены на сокращение возможностей снабжения российской армии топливом и уменьшение доходов России от экспорта энергоресурсов, которые используются для финансирования войны против Украины.

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#Украина #энергетика #экспорт #топливо #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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