У берегов Копенгагена реализуется один из самых амбициозных инфраструктурных проектов Европы. Дания создает искусственный остров Lynetteholm, который должен защитить столицу от наводнений, а в будущем превратиться в полноценный городской район с жильем, парками, метро и десятками тысяч рабочих мест. Несмотря на масштабные экологические споры, строительство уже идет полным ходом.

Новый остров рядом с Копенгагеном

Проект Lynetteholm реализуется между районами Нордхавн и Рефсхалеэн в гавани Копенгагена. После завершения строительства площадь искусственного острова составит около 275 гектаров — это примерно соответствует площади 385 футбольных полей, сообщает polsatnews.

Новая территория будет соединена с материком системой дорог, тоннелей и общественного транспорта. В частности, планируется строительство новой линии метро М5 с девятью станциями между Центральным вокзалом Копенгагена и островом.

Первый участок линии должен открыться в 2036 году, второй — в 2045-м. Также проект предусматривает строительство 10-километрового автомобильного тоннеля Østlig Ringvej и сети велосипедных маршрутов.

За реализацию проекта отвечает компания By & Havn, а генеральным подрядчиком выступает Per Aarsleff A/S. Согласно планам, на острове появится около 20 тысяч квартир для 35 тысяч жителей и примерно 35 тысяч новых рабочих мест. Стоимость проекта оценивается примерно в 20 млрд датских крон.

Строительство рассчитано почти на полвека

Проект носит долгосрочный характер. Работы начались в 2022 году. На первом этапе были построены волнорезы и логистическая инфраструктура. Этот этап завершился весной 2023 года.

С октября 2023 года продолжается второй этап — масштабная отсыпка территории и укрепление береговой линии. Его завершение ожидается в середине 2026 года.

Открытие прибрежного парка и зеленых зон для жителей Копенгагена запланировано на 2030 год. В 2035 году должна заработать новая линия метро, которая свяжет остров с центром города.

Строительство жилых и офисных зданий начнется ориентировочно после 2050 года, а полное завершение проекта и заселение территории ожидается к 2070 году.

Сегодня очертания будущего острова уже хорошо видны над поверхностью воды. До полного замыкания кольца каменных дамб остается около 300 метров.

Экологи предупреждают о рисках

С самого начала проект вызывает ожесточенные споры. Когда в июне 2021 года парламент Дании одобрил строительство большинством голосов, возле здания собрались протестующие из движения «Stop Lynetteholm!», объединяющего тысячи активистов.

Еще до голосования коалиция Clean Baltic, в которую входят 24 экологические организации из 11 стран Балтийского региона, направила датским властям письмо с предупреждением о возможных негативных последствиях для экосистемы Балтийского моря.

По мнению экологов, искусственный остров может изменить движение вод в проливе Эресунн и ограничить поступление богатой кислородом воды из Северного моря в Балтику, что способно ухудшить состояние морской среды.

Несмотря на жалобы экологических организаций, Европейская комиссия отказалась останавливать проект.

В ответ компания By & Havn запустила масштабную программу экологического мониторинга сроком почти на 30 лет. Более 25 станций наблюдения постоянно контролируют качество воды, состояние флоры и фауны. Кроме того, разработчики обещают создать новые места обитания для морских организмов. Каменная дамба протяженностью семь километров должна стать средой обитания для мидий, водорослей и других морских видов.

Защита города и новый район будущего

Главная задача Lynetteholm — защитить Копенгаген от штормовых наводнений и повышения уровня моря. Остров вместе с системой защитных сооружений должен стать естественным барьером для городского порта и центральных районов столицы.

При этом проект решает и другую важную задачу — создание пространства для будущего жилого района. По замыслу архитекторов, здесь появится современный скандинавский квартал с большим количеством зеленых зон, развитым общественным транспортом и минимальным автомобильным движением.

Если проект будет реализован в полном объеме, к середине XXI века Европа получит не просто новый остров, а целый городской район, созданный человеком практически с нуля. Для Копенгагена это одновременно защита от климатических угроз и возможность расширить город без ущерба для исторического центра.