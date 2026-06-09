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За четыре месяца импортированных из РФ и Беларуси упал в четыре раза, однако экспорт вырос 0 110

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
LETA
Изображение к статье: Дальнобойные фуры на границе

Общая стоимость товаров, импортированных в Латвию из России и Беларуси за первые четыре месяца этого года, уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года в четыре раза (на 72,24 млн евро) и составила 23,968 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе из России за первые четыре месяца этого года в Латвию были ввезены товары на сумму 15,656 млн евро, что в 4,1 раза (на 48,31 млн евро) меньше, чем за первые четыре месяца 2025 года, а из Беларуси - на сумму 8,312 млн евро, что меньше в 3,9 раза (на 23,93 млн евро).

В то же время в Россию и Беларусь за первые четыре месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 372,739 млн евро, что на 6,8% (23,82 млн евро) больше, чем за первые четыре месяца 2025 года.

В Россию за первые четыре месяца этого года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 334,502 млн евро, что на 7,9% (24,563 млн евро) больше, чем за соответствующий период прошлого года, а в Беларусь было вывезено товаров на 38,237 млн евро, что меньше на 1,9% (743 тыс. евро).

Согласно данным ЦСУ, за первые четыре месяца 2026 года импорт из России и Беларуси составил в общей сложности 0,3% (в соответствующий период 2025 года - 1,3%) общего объема латвийского импорта, а экспорт в Россию и Беларусь - 5,4% (5,1%) общего объема латвийского экспорта.

В апреле 2026 года по сравнению с тем же месяцем 2025 года импорт из России сократился на 34,3% до 5,15 млн евро. На падение импорта в основном повлияло сокращение импорта продукции химической промышленности и смежных отраслей на 2,4 млн евро (79,9%).

В свою очередь, по сравнению с предыдущим месяцем импорт из России вырос на 30,5%, на что в основном повлиял рост на 1,8 млн евро импорта продукции пищевой промышленности, главным образом продуктов, используемых в качестве корма для животных.

В то же время в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года экспорт в Россию вырос на 10,6% до 89,352 млн евро. На рост больше всего повлияло увеличение на 92,4% (25,1 млн евро) экспорта продукции пищевой промышленности, в основном крепких алкогольных напитков.

Импорт из Беларуси в апреле этого года по сравнению с апрелем 2025 года сократился на 77,6% до 1,826 млн евро. На сокращение импорта больше всего повлияло падение объемов импорта животных и растительных жиров и масел на 5,1 млн евро.

В свою очередь, экспорт в Беларусь в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года сократился на 22,4% до 10,649 млн евро. На сокращение в основном повлияло снижение экспорта оптических приборов и аппаратуры на 1,8 млн евро, или на 42,3%.

Как сообщалось, за первые четыре месяца этого года Латвия экспортировала товаров на сумму 6,941 млрд евро, что на 2,2% (146,875 млн евро) больше, чем за соответствующий период 2025 года, а импортировала - на 8,073 млрд евро, что больше на 5,8% (442,205 млн евро).

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#импорт #торговля #Латвия #экспорт #Беларусь #Россия #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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